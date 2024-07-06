Günlük kiralık dairede korkunç cinayet! Sosyal medya hesabında paylaştığı video ortaya çıktı
Bahçelievler'de Murat Arpapay'ın öldürülüp cesedinin apartman boşluğuna atılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanık Muhterem Perçikli'nin ifadeleri yer aldı. Perçikli, diğer sanıklar tarafından Arpapay ile tanıştırıldığını ve kiralık dairede buluştuklarını belirtti. 3'ü firari 5 sanık hakkında toplam 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan cinayetten birkaç gün sonra Muhterem Perçikli'nin “Ben de istemezdim bu kadar kötü olmayı. Ama insan kırıldığı zaman kaybedecek bir şeyi kalmıyor ve kaybedecek bir şeyi olmayan kadın her şeyi yapabilir” açıklamasıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştığı da ortaya çıktı.
İHA
• 06 Temmuz 2024 - 14:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Temmuz 2024 - 14:14 • Son Güncelleme: