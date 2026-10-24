Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Aydın’da zorlu mesai başladı
24.10.2026 - 14:44Güncellenme Tarihi:
Aydın’ın Köşk ilçesinde sofralık zeytin hasadıyla birlikte bahçelerde yoğun mesai başladı. Zeytinleri kalite kaybı yaşanmaması için taraklarla özenle toplayan kadın işçiler, günlük 1000 TL yevmiye kazanıyor.
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Eskiden ağaçtan zeytin hasadı sırık kullanması güç gerektirdiği için erkekler tarafından yapılırken, tarak kullanılarak yapılan hasatta daha çok kadınlar tercih ediliyor.
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Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin bahçelerinde mesaiye başlayan kadınlar, zeytin tarakları ile salamuralık zeytinleri topluyor. Gündeliği 1000 TL'den çalışan kadınlar iş sıkıntısı yaşamadıkları için durumdan memnun olduklarını belirttiler.
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İldeki memecik cinsi yağlık zeytin hasadının ise yağışların ardından başlayacağı belirtildi.