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Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Aydın’da zorlu mesai başladı

24.10.2026 - 14:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın Köşk ilçesinde sofralık zeytin hasadıyla birlikte bahçelerde yoğun mesai başladı. Zeytinleri kalite kaybı yaşanmaması için taraklarla özenle toplayan kadın işçiler, günlük 1000 TL yevmiye kazanıyor.

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1Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Aydın’da zorlu mesai başladı

Aydın'ın ova kesimlerindeki sulanabilir arazilerde sofralık zeytinlerin hasadı başladı. Kalitenin olumsuz etkilenmemesi için sırık ve çırpma makinesi kullanmak yerine üreticiler zeytin tarağı ile hasat yapıyor.

2Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Aydın’da zorlu mesai başladı

Eskiden ağaçtan zeytin hasadı sırık kullanması güç gerektirdiği için erkekler tarafından yapılırken, tarak kullanılarak yapılan hasatta daha çok kadınlar tercih ediliyor.

3Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Aydın’da zorlu mesai başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin bahçelerinde mesaiye başlayan kadınlar, zeytin tarakları ile salamuralık zeytinleri topluyor. Gündeliği 1000 TL'den çalışan kadınlar iş sıkıntısı yaşamadıkları için durumdan memnun olduklarını belirttiler.

4Günlük 1000 TL kazanıyorlar! Aydın’da zorlu mesai başladı

İldeki memecik cinsi yağlık zeytin hasadının ise yağışların ardından başlayacağı belirtildi.

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