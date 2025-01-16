Güney kutbuna ulaşan ilk Türk oldu! 51 gün boyunca 933 km kızak çekti, sonunda bayrak astı

‘YOLUMU KAYBETTİM AMA EŞİM SAYESİNDE GÜNEY KUTBU’NA ULAŞTIM’
Bilal, ekspedisyon boyunca kurutulmuş ve dondurulmuş yemeklerle beslendiğini, yemekleri özel poşetler içinde sıcak su koyup, bekleterek tükettiğini ifade ederek, “Yürüyüş esnasında bol kuruyemiş, protein, karbonhidrat, sıcak çorba, şekerleme ve çikolata kullandım. Bu süreçte tekrar üzerine basıyorum eşim çok yardımcı oldu. Gece gündüz beni takip etti. 2 GPS’im bozuldu. Yanlış tarafa doğru yöneldim. Bunu eşim ve harita takipçisi fark etti. Buradaki lojistik şirketine bildirdiler 2 gün kaybetmeme rağmen 51 günün sonunda Güney Kutbu’na şanlı Türk bayrağımızı dikmeyi başardım. O yüzden eşim Göksu Tugay Bilal’e teşekkürü borç biliyorum. Onun desteği olmasaydı yapamazdım. Bu arada özellikle takipçilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğimde 25 bin takipçim vardı şimdi 100 bini geçtiler. Çok güzel mesajlar yazdılar. Geceleri çadırda eşim bana uydu üzerinden takipçilerimin yorumlarını yolluyordu. Okurken gözyaşlarımı tutamadım. Yolculuk boyunca çok zorlandım ve acılar çektim. Kendimi kutup noktasında bayrağımızı dikerken, İstiklal Marşı'mızı okurken hayal edip motive ettim. Çektiğim acılar ve yaşadığım psikolojik zorluklar bayrağımızı dikip, İstiklal Marşı’mızı okuduğum anda geçti ve gitti. Acılar geçti ama gurur kaldı. Bunu yapabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu zafer ve başarımı önce aileme sonra da Türk milletine armağan ediyorum” diye konuştu.