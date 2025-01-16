Güney kutbuna ulaşan ilk Türk oldu! 51 gün boyunca 933 km kızak çekti, sonunda bayrak astı

‘PARMAKLARIMI KAYBETMEKTEN KORKTUM’51 günlük süreçte, her gün yaklaşık 10 saat ve 20-21 kilometre yol yürüdüğünü kaydeden Bilal, “İnsanın 10 saat içinde ‘neleri planlayacaksın, herhangi bir aksaklık olduğunda neler yapacaksın’ bunları düşünmesi gerekiyor. Yeme içme konusu çadır kurma-toplama konusu ayrı bir dert. Çok zorluklar çektim çünkü Antarktika herkesin bildiği gibi dümdüz bir yer değil. ‘Sastrugi’ denilen ve rüzgarın etkisi ile oluşmuş dalga formunda oluşumlar var. Bunlar 20 santimden, 2 kilometreye kadar ulaşıyor. Hiçbir yer görünmediği zaman onların üstünden geçmek zorunda kalıyorsunuz 100 kiloluk kızak devriliyor ve gidip toparlamanız gerekiyor. Bol karda kızak çekmek zaten çok zor. Çünkü kızak ve kayaklar karın içine gömülüyor. Videolardan göreceksiniz zaten ne kadar zorlandığımı. Rüzgarın etkisi zaten inanılmaz. Kıtada hava eksi 30’larda. Aslında benim için çok soğuk değil ama rüzgarın etkisi ile çok daha düşüyor. Mesela kayak bağlamam kırıldığı zaman botumu kayağa bağlamak zorunda kaldım. O bağ günde 4-5 defa çözülüyordu ve çıplak ellerle tekrar bağlamak 10 dakika sürüyordu. Parmaklar tutmuyor hissizleşiyor ve sonra yürüyüş esnasında 1 buçuk saat sonra kendine geliyordu parmaklarım. Bu beni çok korkuttu. ‘Acaba parmaklarım hissizleşir mi, kaybeder miyim’ diye. Keza burnum ve dudaklarım soğuktan dondu. Yaralar daha yeni yeni geçiyor” diye konuştu.