Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurum'u ziyaret etti
Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Güney Afrika'daki Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için gönderilen ve bu görevini 17 yıl boyunca sürdüren Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin torunu Güney Afrika Cumhuriyeti eski Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel, dedesinin memleketine geldi.
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 11:56 • Son Güncelleme: