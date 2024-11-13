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GündemGüney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurum'u ziyaret etti
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Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurum'u ziyaret etti

Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Güney Afrika'daki Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için gönderilen ve bu görevini 17 yıl boyunca sürdüren Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin torunu Güney Afrika Cumhuriyeti eski Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel, dedesinin memleketine geldi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
• 13 Kasım 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Ebubekir Efendi'nin ölümünün 144'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan Patel, Erzurum'daki kuzenleri Esra Saraçoğlu, Fisün Durgun, Aysun Kültür ve Gülgün Özdemir ile de buluştu. Dedesinin yaşadığı şehirde olduğu için heyecanlandığını ifade eden Patel, "Benim için çok önemli bir ziyaret oldu. Erzurum'da çok duygulandım. Buradaki ailemle tanışma imkanı buldum. Bütün Erzurumluları Cape Town'a davet ediyorum" dedi.

2Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Cape Malay Müslümanları arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek amacıyla Erzurumlu din alimi Ebubekir Efendi, 1862'de Güney Afrika'ya gönderildi.

3Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

1863'te Cape Town'a vararak burada yaklaşık 17 yıl boyunca din ve eğitim hizmetleri veren Ebubekir Efendi, bölgedeki kız okulları dahil olmak üzere Türk-İslam okullarını kurdu.

4Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Afrikaans dilini öğrenen Ebubekir Efendi, bu dilde Arap harfleriyle 'Beyanud'din' ilmihalini yazdı. Sadece bir alim değil, aynı zamanda sosyal adaletin savunucusu olarak, eğitimle toplumsal değişimi tetikleyen Ebubekir Efendi, 1880 yılında Cape Town'da vefat etti.

5Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Ebubekir Efendi'nin vefatının 144'üncü yılı sebebiyle Güney Afrika'daki torunu Ebrahim Patel, Erzurum'a davet edildi. Erzurum'a gelen Güney Afrika Cumhuriyeti eski Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel, dedesinin görev yaptığı Ahmediye Medresesini gezdi.

6Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Tanıştığı kuzenleri Fisün Durgun, Esra Saraçoğlu, Aysun Kültür ve Gülgün Özdemir'le medresede incelemede bulunan Patel, dedesi Ebubekir Efendi'nin Erzurum'da olduğu gibi Güney Afrika'da da eğitim hizmetinde bulunduğunu söyledi.

7‘ERZURUMLULARI CAPE TOWN’A DAVET EDİYORUM’

‘ERZURUMLULARI CAPE TOWN’A DAVET EDİYORUM’

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Diploması Akademisi tarafından düzenlenen 'Türkiye-Güney Afrika İlişkilerinde Ebubekir Efendi Köprüsü' konferansına katılan Patel, dedesinin hizmetlerini anlattı. Moderatörlük ve çevirmenliğini Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu'nun üstlendiği programda konuşan Patel, şunları söyledi:

8Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

“Ebubekir Efendi'nin Güney Afrika, Erzurum'un yanı sıra dünyanın her tarafında çocukları mevcuttur. Cape Town'da doğan Ebubekir Efendi'nin kızı Fehime Hanım Erzurumlu bir alim olan Abdürrezzak Efendi ile evlenmek için buraya yerleşti. Fehime hanımın çocukları bugün buradalar.

9Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Ebubekir Efendi'nin oğlu Muhammed Alaaddin benim annemin babasıdır. Benim annemin adı Amine'dir. Erzurum gezisinde buradaki ailemle tanışma imkanı yakaladım. Yıllar sonra çok farklı şehirlerden gelip buluşmak beni çok heyecanlandırdı.

10Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Dilimiz farklı anlaşamıyoruz ama ortak değerlerimiz var. Aynı dedenin torunlarıyız. Erzurum'u unutmayacağım, unutamam. Ebubekir Efendi dedemin şehri. Aynı zamanda beni heyecanlandıran şey Oltu taşı tespih oldu. Çok fazla kitap hediyesi aldım. Kendine has bir hususiyeti de var Erzurum'un.

11Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurumu ziyaret etti

Bana koyun yününden yapılan bu şapkayı hediye ettiler. Benim için çok önemli bir ziyaret oldu. Erzurum'da çok duygulandım. Buradaki ailemle tanışma imkanı buldum. Camileri, mescitleri mezarlıkları, tabyaları gezdik. Bizim için çok önem arz ediyordu. Bütün Erzurumluları Cape Town'a davet ediyorum."