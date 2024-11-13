Güney Afrikalı eski bakan, dedesinin memleketi Erzurum'u ziyaret etti

Ebubekir Efendi'nin ölümünün 144'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan Patel, Erzurum'daki kuzenleri Esra Saraçoğlu, Fisün Durgun, Aysun Kültür ve Gülgün Özdemir ile de buluştu. Dedesinin yaşadığı şehirde olduğu için heyecanlandığını ifade eden Patel, "Benim için çok önemli bir ziyaret oldu. Erzurum'da çok duygulandım. Buradaki ailemle tanışma imkanı buldum. Bütün Erzurumluları Cape Town'a davet ediyorum" dedi.