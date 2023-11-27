Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor
HaberlerGündem Haberleri Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor
ABONE OL

Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika değişiklikleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gem öğrenciler hem de çalışanlar hangi gün kar yağışının etkili olacağını araştırıyor. Birçok ilden tatil haberi gelmeye başladı. İstanbul için çarşamba günü işaret edildi. Yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor. Kar, fırtına, şiddetli yağmur devam ediyor. İşte MGM ve Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan yeni uyarıların detayları...

• 27 Kasım 2023 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 13:01 • Son Güncelleme:
1Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası hafta sonu tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji ise yeni hafta için uyarı üstüne uyarıda bulundu. Marmara bölgesinde kar yağışı devam ederken, uzmanlar İstanbul için çarşamba gününe dikkat çekti.

2Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

3UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

426 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

26 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıEDİRNE °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluBURDUR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri ile kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıHAKKÂRİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.VAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısı ile kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13MARAMARA’DA KAR

MARAMARA’DA KAR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün öğlene kadar Zonguldak, Bursa, Bilecek, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara da kar yağışı var. Öğleden sonra Doğu Anadolu’da Erzurum, Erzincan, Kars çevre illerinde yağacak kar gece biter. Doğu Karadeniz, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok”

14Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Prof. Dr. Şen, “Yağış gece tüm Türkiye’yi terk ediyor. Sıcaklıklar bugün de düşük. Doğu Anadolu’da lodos kuvvetli. Güney Ege’ye yarın akşam yağmur geliyor. Marmara’ya Çarşamba günü kuvvetli gelecek.

15Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

Sıcaklıklar yarından itibaren 7-10 derece hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul bugün soğuk 7 derece gece 3 derece. Yarın ısınıyor 16 derece. Yağış çarşamba günü. İzmir’de rüzgar hafifledi deniz çekildi problem yok 13 derece. Antalya 17 Ankara sabah hafif kar yağışlı 4 derece.”