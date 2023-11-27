Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri ile kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıHAKKÂRİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.VAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı