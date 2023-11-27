Kar ansızın bastıracak, güneşli havaya aldanmayın! İstanbul dahil onlarca kent için alarm verildi, çarşamba günü geliyor
Kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika değişiklikleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gem öğrenciler hem de çalışanlar hangi gün kar yağışının etkili olacağını araştırıyor. Birçok ilden tatil haberi gelmeye başladı. İstanbul için çarşamba günü işaret edildi. Yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor. Kar, fırtına, şiddetli yağmur devam ediyor. İşte MGM ve Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan yeni uyarıların detayları...
• 27 Kasım 2023 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 13:01 • Son Güncelleme: