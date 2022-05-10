Güneş yanıklarına iyi geliyor, diş eti ve cilt sağlığı için çok faydalı! Herkes çöpe atıyor ama...

AYNALARINIZI PARLATIR

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır. 4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.