Günde 13 saat mesai harcıyor ama para kazandırmıyor! Son ustadan acı itiraf

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Endüstriyel üretim karşısında el emeğiyle ayakta kalmanın giderek zorlaştığına dikkat çeken Emin Sevgel, en büyük darbeyi yurtdışından gelen ucuz ve kalitesiz kumaşlardan yediklerini ifade ediyor. Piyasada ipek olmayan kumaşların 'ipek' diye satılmasının hem sektöre hem de tüketiciye zarar verdiğini vurgulayan Emin Sevgel, gerçek ipeğin çakmak testiyle, yani saç teli kokusu vermesi ve ele yapışmaması ile kolayca ayırt edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca tarımsal zirai ilaçların yol kenarındaki dut ağaçlarına ve hassas yapısıyla bilinen ipek böceklerine verdiği zararlar, üreticilerin en büyük korkularından biri olmaya devam ediyor. Yetkililerden ve yerel yönetimlerden yalnızca koza üretimi aşamasında değil, kumaş üretimini ve zanaatkârları destekleyecek adımlar atılması bekleniyor.