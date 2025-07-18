Gümüşhane'de tavuk yumurtasının üzerine kuluçkaya yatan güvercin, çıkan civcivi sahiplendi

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Civcivin durumunu yakından takip eden Şekerli, “Şu anda civciv iyi durumda. Arada bir alıp yem ve su veriyorum. Civciv beyaz olduğu için ona ‘pamuk’ ismini verdim. Tabi şimdi güvercin yavruyu sahiplenince insan biraz da duygulanıyor. Annelik içgüdüsü ile ona sahip çıkması, kanatlarının altına alması insanı duygulandırıyor. Civcivi almak için elimi uzattığımda kaçıp güvercinin kanatlarının altına giriyor. Civcivi çok güzel sahiplenmiş. Anneliğin çok kutsal olduğunu burada da görmüş olduk” diye konuştu.