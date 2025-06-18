Gümüşhane'de böyle bir yer olduğunu çok az kişi biliyor! Kayıp Santa Yolu'ndan sırlı tarihe yolculuk
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve adeta zamanın durduğu tarihi Santa Harabeleri, Gümüşhaneli dağcıların "Kayıp Santa Yolu" olarak adlandırılan 14 kilometrelik doğanın ve tarihin iç içe geçtiği parkurda eşsiz bir doğa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Santa Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde - 1461-1476 yılları arasında - tüm Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesiyle beraber fethedilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil edilmiştir. Santa havzadaki mevcut demir, kurşun ve kurşunla birlikte çıkarılan gümüş madenlerinin verimli bir şeklide işletilmesine bağlı olarak 16-18'nci yüzyıllar arası dönemde bölge önemli derecede gelişmiş ve ekonomik refaha erişmiştir. Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Aleyna Gün de 'Çok güzel tarihi alanlarda, tarihi bir yolda yürüyüş yaptık. Çok güzeldi. Zifin çiçeklerinin rengarenk yolumuzu süslemesiyle birlikte aynı zamanda bize yağmur da eşlik etti' dedi.
GÜMÜŞHANE (İHA) -
• 18 Haziran 2025 - 11:24 • Son Güncelleme:
GÜMÜŞHANE (İHA) -
• 18 Haziran 2025 - 11:24 • Son Güncelleme: