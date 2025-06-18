Gümüşhane'de böyle bir yer olduğunu çok az kişi biliyor! Kayıp Santa Yolu'ndan sırlı tarihe yolculuk

Çok mutlu oldum çünkü tablo gibi çiçeklerin arasında yürüdük bugün. Sis olmasaydı daha güzel olacaktı, daha çok manzara görecektik. Ben bu kadar çiçek çeşidi görmedim ömrümde. Bu köprüye gelmek istememiştim ama gerçekten görülmeye değer bir köprüymüş. Bir daha gelmek isterim bu parkura" dedi.