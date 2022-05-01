Gülşen'den yeni paylaşım! 'Balmumu heykelini yapmaları lazım'
Son dönemde hem şarkıları, hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ve sahne kostümleriyle ilgili başlayan tartışmada destek aldığı kadar da eleştirilen Gülşen, konserinden yeni karelerini paylaştı. Tarzıyla tam not alan şarkıcı, yine gündem olmayı başardı.
Şarkıcı Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağına dair iddiaları yalanlayan Gülşen, kendisine gelen tepkilere de yanıt vermişti.
"HİÇBİR SIFATIN KÖLESİ DEĞİLİM"
45 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlamış ve "Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" diye yazmıştı.
"Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz."