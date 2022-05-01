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MagazinGülşen'den yeni paylaşım! 'Balmumu heykelini yapmaları lazım'
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• 01 Mayıs 2022 - 12:44 • Son Güncelleme:

Gülşen'den yeni paylaşım! 'Balmumu heykelini yapmaları lazım'

Son dönemde hem şarkıları, hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ve sahne kostümleriyle ilgili başlayan tartışmada destek aldığı kadar da eleştirilen Gülşen, konserinden yeni karelerini paylaştı. Tarzıyla tam not alan şarkıcı, yine gündem olmayı başardı.

• 01 Mayıs 2022 - 12:44 • Son Güncelleme:
1Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım
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Şarkıcı Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağına dair iddiaları yalanlayan Gülşen, kendisine gelen tepkilere de yanıt vermişti.

2HİÇBİR SIFATIN KÖLESİ DEĞİLİM

"HİÇBİR SIFATIN KÖLESİ DEĞİLİM"

45 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlamış ve "Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" diye yazmıştı.

3NE VAR BUNDA

"NE VAR BUNDA?"

Yeni şarkısı 'Lolipop'u yayınlayan ünlü popçu, sonrasında ise sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntülerle gündem olmuştu.

4Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım

Olayın ardından Ataşehir'de konser veren Gülşen, şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmemiş ve büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

5Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım

"Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?"

6YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Şarkıcı, son olarak konserinden yayınladığı yeni fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başardı. Yırtmaçlı yeşil elbisesi ve elbisesine uyumlu makyajıyla sahneye çıkan Gülşen, konser anında çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

7Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunan Gülşen'in "Sanki bayramdı" notunu yazıp, yeşil kalp emojisi koyarak paylaştığı pozları, 40 bine yakın beğeni aldı.

8Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım

Ünlü ismin bu gönderisine, "Gözlerimize bayram", "Sahnenin en parlak yıldızı", "Şu ana kadar giydiğin en güzel kıyafet" ve "Balmumu heykelini yapmaları lazım" gibi 500'e yakın yorum yazıldı.

9NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili soru yöneltilince, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Türkücü, şöyle konuşmuştu:

10Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım

"Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz."

11Gülşenden yeni paylaşım Balmumu heykelini yapmaları lazım

Yıldızhan'ın bu sözleri, kimileri tarafından tepki alırken, kimileri tarafından da doğru bulunmuş; sahne kostümleri tartışmasına birçok ünlü dahil olmuştu.

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