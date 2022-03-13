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MagazinGülşen'den konser açıklaması! 'Bunları çok konuşanlara sorun'
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• 13 Mart 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Gülşen'den konser açıklaması! 'Bunları çok konuşanlara sorun'

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde bir arkadaşının kucağına oturmasıyla çok konuşulan Gülşen’e, eşinin tepkisi soruldu. Ünlü şarkıcı, “Ben sadece konser veriyorum, böyle de devam edecek” dedi.

• 13 Mart 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Gülşenden konser açıklaması Bunları çok konuşanlara sorun
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İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, sahne aldığı bir mekanda günlerce konuşulacak bir olaya imza attı.

2Gülşenden konser açıklaması Bunları çok konuşanlara sorun

Beline kadar yırtmaçlı bir elbise tercih eden Gülşen, bir arkadaşının kucağına oturdu. 45 yaşındaki şarkıcının o halleri, bir seyircinin cep telefonuna yansıdı.

3KUCAĞA OTURDUĞU GÖRÜNTÜLER SORULDU

KUCAĞA OTURDUĞU GÖRÜNTÜLER SORULDU

Konser bitti ancak etkisi devam etti. Bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerine yakalanan Gülşen’e, o görüntüler soruldu.

4“BU OLAYLARI KONUŞANLARA SORUN”

“BU OLAYLARI KONUŞANLARA SORUN”

Ünlü şarkıcı, "Ben sadece konser veriyorum. Başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun." diyerek cevap verdi.

5“NE TEPKİSİ”

“NE TEPKİSİ?”

Eşi Ozan Çolakoğlu'nun bu görüntülere verdiği tepkisi de sorulan şarkıcı, “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” açıklamasını yaptı.

6ÇOLAKOĞLU: GÜLŞEN HANIMIN KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM

ÇOLAKOĞLU: GÜLŞEN HANIM'IN KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM

Geçtiğimiz günlerde Ozan Çolakoğlu, Gülşen’in kostümleri ile ilgili “Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe, yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum.” demişti.

7GÜLŞEN: NASIL ALAŞAĞI EDERİZ DİYE DÜŞÜNEREK…

GÜLŞEN: NASIL ALAŞAĞI EDERİZ DİYE DÜŞÜNEREK…

Eleştirilere maruz kalan Gülşen ise “Kıyafet üzerinden farklı farklı ”ama”larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?” diyerek tepki göstermişti.

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