Gülşen'den konser açıklaması! 'Bunları çok konuşanlara sorun'
İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, sahne aldığı bir mekanda günlerce konuşulacak bir olaya imza attı.
“NE TEPKİSİ?”
Eşi Ozan Çolakoğlu'nun bu görüntülere verdiği tepkisi de sorulan şarkıcı, “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” açıklamasını yaptı.
ÇOLAKOĞLU: GÜLŞEN HANIM'IN KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM
Geçtiğimiz günlerde Ozan Çolakoğlu, Gülşen’in kostümleri ile ilgili “Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe, yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum.” demişti.
GÜLŞEN: NASIL ALAŞAĞI EDERİZ DİYE DÜŞÜNEREK…
Eleştirilere maruz kalan Gülşen ise “Kıyafet üzerinden farklı farklı ”ama”larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?” diyerek tepki göstermişti.