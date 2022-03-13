Gülşen'den konser açıklaması! 'Bunları çok konuşanlara sorun'

GÜLŞEN: NASIL ALAŞAĞI EDERİZ DİYE DÜŞÜNEREK…

Eleştirilere maruz kalan Gülşen ise “Kıyafet üzerinden farklı farklı ”ama”larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?” diyerek tepki göstermişti.