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MagazinGülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Flaş iddia...
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• 11 Mart 2022 - 12:27 • Son Güncelleme:

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Flaş iddia...

Gülşen'in sahne kostümleri kadar özel hayatı da merak ediliyor. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü popçu Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Haklarında sık sık boşanacakları haberleri çıkan çift için bakın ne dedi.

• 11 Mart 2022 - 12:27 • Son Güncelleme:
1Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu Flaş iddia...
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun boşanacaklarını duyurdu. Akay, magazin gündeminden iddialı sahne kostümü seçimleri ve cesur hareketleri nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

2Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu Flaş iddia...

Gülşen, yeni şarkısı Lolipop’un kapak fotoğrafını dün sosyal medyada paylaşmış ve iddialı pozları ile çok konuşularak sosyal medyada olay yaratmıştı.

3Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu Flaş iddia...

Onur Akay, bugünkü yazısında Gülşen'i kaleme aldı.

4İşte Onur Akayın o yazısı...

İşte Onur Akay'ın o yazısı...

''Müzik piyasasında her şey çabuk duyulur. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun zaman zaman boşanacakları iddia edilmişti ve o iddialar aslında hep doğruydu. Bir süredir Gülşen’in sahnelerde tercih ettiği kıyafetler, bu evlilikte hep kriz çıkarıyordu ve her zaman araya birileri giriyor, çifti barıştırıyordu. Ancak bu sefer aralarında çıkan ‘Lolipop’ ve ‘Kucak Dansı’ krizini aşabilecekler mi bilmiyorum.''

5OZAN ÇOLAKOĞLU, GÜLŞENDEN BOŞANIYOR

OZAN ÇOLAKOĞLU, GÜLŞEN'DEN BOŞANIYOR

''Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen boşanma kararı aldı. Ozan, Gülşen’in yeni şarkısı ‘Lolipop’ için çektirdiği fotoğrafları görünce çok sinirlenmiş ve şarkının o fotoğraflarla çıkmasını onaylamamış.

6Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu Flaş iddia...

Kucak dansı ise uzun süredir yaşanan bu krizde bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Çolakoğlu boşanmak istediğini dile getirerek evi terk edince, Gülşen de dün o fotoğrafları paylaştı. Şu anda bazı müzisyenler çifti barıştırmak için araya girdi ama ‘Lolipop’ ve ‘Kucak Dansı’ krizi bu evlilikte son noktayı koyacak gibi.''

7Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu Flaş iddia...

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