Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Flaş iddia...

İşte Onur Akay'ın o yazısı...

''Müzik piyasasında her şey çabuk duyulur. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’nun zaman zaman boşanacakları iddia edilmişti ve o iddialar aslında hep doğruydu. Bir süredir Gülşen’in sahnelerde tercih ettiği kıyafetler, bu evlilikte hep kriz çıkarıyordu ve her zaman araya birileri giriyor, çifti barıştırıyordu. Ancak bu sefer aralarında çıkan ‘Lolipop’ ve ‘Kucak Dansı’ krizini aşabilecekler mi bilmiyorum.''