Gülçin Ergül'den yeni paylaşım! 'Seni çok sevmeyi sevdim'

Şarkıcı Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Lafçı ile olan fotoğrafını 'Seni çok sevmeyi sevdim,gülüşünün bendeki yansımasını...' notunu düştü.



Daha sonra ünlü şarkıcı pozun en altına Frank Sinatra'nın 'My Funny Valentine' şarkısının sözlerinin bir kısmını yazdı.