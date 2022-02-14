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MagazinGülçin Ergül'den yeni paylaşım! 'Seni çok sevmeyi sevdim'
HaberlerMagazin Haberleri Gülçin Ergül'den yeni paylaşım! 'Seni çok sevmeyi sevdim'
• 14 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:

Gülçin Ergül'den yeni paylaşım! 'Seni çok sevmeyi sevdim'

Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı. Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de sevgilisini unutmadı.

• 14 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
1Gülçin Ergülden yeni paylaşım Seni çok sevmeyi sevdim
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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında '14 Şubat Sevgililer Günü' ile ilgili paylaşım yaptı.

2Gülçin Ergülden yeni paylaşım Seni çok sevmeyi sevdim

Şarkıcı Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Lafçı ile olan fotoğrafını 'Seni çok sevmeyi sevdim,gülüşünün bendeki yansımasını...' notunu düştü.

Daha sonra ünlü şarkıcı pozun en altına Frank Sinatra'nın 'My Funny Valentine' şarkısının sözlerinin bir kısmını yazdı.

3Gülçin Ergülden yeni paylaşım Seni çok sevmeyi sevdim

Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül, kazadan sonra zor zamanlar geçiriyor.

4Gülçin Ergülden yeni paylaşım Seni çok sevmeyi sevdim

Gülçin Ergül, geçtiğimiz ay bir fotoğrafa "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düşmüştü.

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