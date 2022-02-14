• 14 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
Gülçin Ergül'den yeni paylaşım! 'Seni çok sevmeyi sevdim'
Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı. Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de sevgilisini unutmadı.
• 14 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında '14 Şubat Sevgililer Günü' ile ilgili paylaşım yaptı.
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Şarkıcı Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Lafçı ile olan fotoğrafını 'Seni çok sevmeyi sevdim,gülüşünün bendeki yansımasını...' notunu düştü.
Daha sonra ünlü şarkıcı pozun en altına Frank Sinatra'nın 'My Funny Valentine' şarkısının sözlerinin bir kısmını yazdı.