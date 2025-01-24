Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış!
2021 tarihli yeni yangın yönetmeliğinde mevcut binalara önlemler için 2024 sonuna kadar süre verildi. Grand Kartal’ın sahibi ancak son hafta yangın yeterlilik belgesi almak için harekete geçti. Ancak eksikleri çoktu, itfaiyeden rapor alamadı. Yangın alarmı, yağmurlama sistemi gibi 8 hayati eksiği tamamlamak yerine başvurusunu çekti. Otelin son iki katı kaçak. Ayrıca para yangın önlemleri yerine aynı patronun iki otelini bağlayan tünele yatırılmış.
• 24 Ocak 2025 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 07:55 • Son Güncelleme: