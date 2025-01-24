Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış!

AFAD’CILARDAN PARA istendi İDDİASI

- Bölgede can kurtarma ve soğutma çalışmaları iki gün boyunca sürerken, bölgeye gelen çok sayıda AFAD personeli için de ısınma ve barınma ihtiyaçları için Halit Ergül’ün kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu’nun işlettiği diğer otelinin kullanılması gündeme geldi. Ancak basına düşen iddialara göre, söz konusu otel kullanımı için AFAD personelinden ücret talep edildi. İddia iki gün geçmesine karşın yalanlanmadı. Bugüne kadar ortaya çıkan birçok iddia ve eksikliğe rağmen, sağlıklı bir açıklama yapılmaması da kamuouyunun tepkisini büyüttü. Bu kadar can kaybına karşın sadece ilk gün açıklama yapılırken, yetkili kurumlarla işbirliği içinde olunduğu bilgisine yer verildi.