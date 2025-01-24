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Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış!

2021 tarihli yeni yangın yönetmeliğinde mevcut binalara önlemler için 2024 sonuna kadar süre verildi. Grand Kartal’ın sahibi ancak son hafta yangın yeterlilik belgesi almak için harekete geçti. Ancak eksikleri çoktu, itfaiyeden rapor alamadı. Yangın alarmı, yağmurlama sistemi gibi 8 hayati eksiği tamamlamak yerine başvurusunu çekti. Otelin son iki katı kaçak. Ayrıca para yangın önlemleri yerine aynı patronun iki otelini bağlayan tünele yatırılmış.

• 24 Ocak 2025 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 07:55 • Son Güncelleme:
1Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış

78 kişiye mezar olan Kartalkaya’daki Grand Kartal, âdeta kuralsızlık ve para hırsının merkezi olmuş.

2Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Otelin sahibi Halit Ergül ve otel yönetimi günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi en basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almamış. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in eksiklikleri uzmanlarca şöyle sıralandı:

3KRAL DAİRESİ BİLE KAÇAK

KRAL DAİRESİ BİLE KAÇAK

- 12 katlı ahşap otelin ‘kral dairesi’ olan son iki katına asansör çıkmazken, kaçak olduğu bilinmesine rağmen işletme ruhsatının neden iptal edilmediği soru işareti.

4Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yangın Yönetmeliği’ni 2021 yılında değiştirirken, mevcut binaların yangına uyumlu hale getirilmesi için 2024 yılı sonuna kadar süre vermesine karşın, otel sahibinin aralık ayının son haftasına kadar kılını bile kıpırdatmadığı, sürenin sonuna doğru yangın yeterlilik belgesi almak için harekete geçtiği anlaşıldı. Ancak itfaiyenin 8 maddelik eksiklik listesini yerine getirmekten kaçınan otelin, başka yollarla belgesini yenilediği iddia edildi.

5AFAD’CILARDAN PARA istendi İDDİASI

AFAD’CILARDAN PARA istendi İDDİASI

- Bölgede can kurtarma ve soğutma çalışmaları iki gün boyunca sürerken, bölgeye gelen çok sayıda AFAD personeli için de ısınma ve barınma ihtiyaçları için Halit Ergül’ün kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu’nun işlettiği diğer otelinin kullanılması gündeme geldi. Ancak basına düşen iddialara göre, söz konusu otel kullanımı için AFAD personelinden ücret talep edildi. İddia iki gün geçmesine karşın yalanlanmadı. Bugüne kadar ortaya çıkan birçok iddia ve eksikliğe rağmen, sağlıklı bir açıklama yapılmaması da kamuouyunun tepkisini büyüttü. Bu kadar can kaybına karşın sadece ilk gün açıklama yapılırken, yetkili kurumlarla işbirliği içinde olunduğu bilgisine yer verildi.

6TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

- Grand Kartal’ın güvenlik tedbirleri almaması nedeniyle 78 can hayatını kaybederken, otel yönetiminin sahip olduğu iki otel arasında özel bir tünel yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu tüneller yoğun kar yağışı ve tipi ihtimaline karşı, aynı patrona sahip iki otelin restoranları arasında güvenli bir yoldan gidilmesini sağlıyor.

7İTFAİYE RAPORU YOKSA 3 BELGEYİ DE ALAMAZ

İTFAİYE RAPORU YOKSA 3 BELGEYİ DE ALAMAZ

BOLU İtfaiyesi’nin 8 maddelik eksiklik listesine rağmen Yangın Yönetmeliği’ndeki yükümlükleri yerine getirmek yerine özel kuruluşlardan onay aldığı iddia edilen Grand Kartal Otel’in iskân, işyeri açma ve çalıştırma belgesi ile turizm işletme belgesinin nasıl bulunduğu tartışılıyor. Sektör yetkilileri Hürriyet’e konuyu şöyle anlattılar:

8Grand Kartal’ın sahibi parayı yangın önlemi yerine bakın neye harcamış

“Büyükşehir sınırları dışındaki illerde, işyeri açma ve çalıştırma izin belgesini, iskânı mücavir alan dışında İl Özel İdaresi verir. Dolayısıyla Kartal Otel’in belgesi mücavir alan dışı olduğu için İl Özel İdare’ce verilmiştir. Turizm işletme belgesi ise ancak bu şartların sağlanması ve iskânın alınması şartıyla verilir ki bunu veren de Bakanlık’tır.

9İKİ ÖZEL KURULUŞTAN BELGE ALINDIĞI İDDİASI

İKİ ÖZEL KURULUŞTAN BELGE ALINDIĞI İDDİASI

Yangın Yönetmeliği 2021 yılında değişmiş, 2023 yılına kadar mevcut işletmelere süre verilmiş ve yatırıma başlayan için bu süre 2024 yılı sonuna kadar imkân tanınmışken, bu otelin özel iki kuruluştan aldıklarını iddia ettikleri sürdürülebilir turizm belgesinin yangın mevzuatı açısından hiçbir geçerliliği yoktur. Yeni yangın yönetmeliğine uyumlu olmanız ve bunun mutlaka ve mutlaka yetkili bir itfaiye müdürlüğünün raporuyla belgelendirmeniz gereklidir ki iskan, iş yeri açma ile turizm işletme belgesi almanız veya bunun süresini uzatabilmeniz mümkün olsun.”