Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'den dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Aşçıbaşından güvenlikçilere, danışmanlık şirketinden elektrikçiye hemen herkesi suçlayan Ergül kendisini savunurken; “Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı. Denetimlerde eksik olan bir şey söylenmedi” ifadelerini kullandı.
• 26 Ocak 2025 - 07:33 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2025 - 07:33 • Son Güncelleme: