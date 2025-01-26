Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'den dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

- DANIŞMANLIK ŞİRKETİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetki verdiği FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket de en geç iki yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik, bir sorun varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir.”