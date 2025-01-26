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Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'den dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Aşçıbaşından güvenlikçilere, danışmanlık şirketinden elektrikçiye hemen herkesi suçlayan Ergül kendisini savunurken; “Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı. Denetimlerde eksik olan bir şey söylenmedi” ifadelerini kullandı.

• 26 Ocak 2025 - 07:33 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2025 - 07:33 • Son Güncelleme:
1Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Ergül savcılık sorgusunda kendisi hariç herkesi suçladı:

2ÇALIŞANLARINA SUÇ ATTI

ÇALIŞANLARINA SUÇ ATTI

- Aşçıbaşı: Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolünde. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır.- MUTFAK PERSONELİ: Gece, Grand Kartal Otel’in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir. 

3Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

- ELEKTRİKÇİ: Ben, elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır.- GÜVENLİKÇİLER: Özel Öz Köroğlu Güvenlik şirketi ile bundan 5-6 yıl önce denetim için anlaşmıştık. Bu şirket daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz var. Bunlar 24 saat otelin içinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlık ile ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler.

4Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

- DANIŞMANLIK ŞİRKETİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetki verdiği FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket de en geç iki yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik, bir sorun varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir.”

5OTEL YAPILDIĞINDA YAĞMURLAMA ZORUNLU DEĞİLDİ

OTEL YAPILDIĞINDA YAĞMURLAMA ZORUNLU DEĞİLDİ

- Ergül, hâkimlik sorgusunda da özetle şunları söyledi: “Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi.

6Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

YANGIN ALARMI YANGINDA HASAR ALDI: Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş, bizim otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair benim bir bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım. 2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık.

7Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

2 YILDA BİR TATBİKAT YAPILIR: Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur.”

8ELEKTRİKÇİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

ELEKTRİKÇİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

- Tutuklanan zanlılardan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, yetkili olmadığı için sadece verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi: “Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışarıdan taşeron firma üstlenmektedir. Hangi firmanın üstlendiğini bilmiyorum. Bunu ancak otel yetkilileri bilir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm.”AYLIK GELİRİ 100 BİN LİRAYMIŞ- “Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma” suçlamasıyla Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan otel sahibi Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu beyan etti.

9TUTANAKTAKİ NOT

TUTANAKTAKİ NOT

· Savcılık ifade tutanağında Ergül’ün sunduğu belgeleri inceledikten sonra “ilk belgelendirme tarihi olarak 2 Mart 2023, düzenlenme tarihi 2 Mart 2024 ve geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesinin Grand Kartal Otel’in denetlendiğine ilişkin düzenlendiği görülmüştür” notunun düşüldüğü görüldü.

10Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

Öte yandan Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüne neden olan facia ailenin ilk vukuatı değil. Grand Kartal Otel’in hemen 50 metre yanında bulunan ve tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün eşinin kardeşi Harun Murtezaoğlu’na ait olan ‘Kartal Otel’in kayak pistinde 3 Şubat 2024’te telesiyej ve teleskiler arızalandı. Aralarında çocukların da olduğu 67 kişi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Olay, 2 otelin pistlerinin bulunduğu alandaki elektrik trafo panosunun arızalanması nedeniyle enerji kesintisi yaşanmasıyla gerçekleşti.

11Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergülden dehşete düşüren savunma: Otelde yangına karşı her türlü önlem alındı

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 67 kişi 3 buçuk saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı. Facianın eşiğinden dönülen olay sonrası açıklama yapan Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı ve Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, “Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının, teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla tüm kayakçılar 3.5 saatin sonunda güvenli bir şekilde kurtarıldı.Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu” ifadelerini kullanmıştı.

12‘32 YIL ÖNCE AVUSTURYA’DAN SÖKÜLÜP GETİRİLDİ’

‘32 YIL ÖNCE AVUSTURYA’DAN SÖKÜLÜP GETİRİLDİ’

- İSMİNİ vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, teleski ve telesiyej gibi mekanik tesisatın çok eski olduğunu söyledi: “Kartalkaya’ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. O da Avusturya’dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı.”