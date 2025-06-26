Gördüğü her yerin maketini yapıyor! 7 yaşında hem gezgin hem sanatçı oldu

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Gezmeyi çok sevdiğini belirten küçük sanatçı, "Bu sergiyi yaparken hem eğlendim hem öğrendim. Gezdiğim yerleri unutmamak ve onları daha yakından tanımak istedim" dedi.Ziyaretçilerden tam not alan sergi, hem Ömer Asım’ın hayal gücüne hem de öğrenme azmine duyulan hayranlığı artırdı. Sergi, özellikle çocuklara ilham vermesi açısından büyük önem taşıyor.