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GalatasarayGomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saray'a bir yaşlı futbolcu daha...
HaberlerGalatasaray Haberleri Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saray'a bir yaşlı futbolcu daha...
• 10 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saray'a bir yaşlı futbolcu daha...

Bu sezon Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın yeni 6 numarası belli oldu. 2009 yılında Anderlecht-Standard Liege maçında Marcin Wasilewski'nin ayağını kıran ve 'futbol kasabı' lakabını alan yıldız futbolcunun Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı anlaşılırken, Luis Campos'un işi bitirmek için görüşmelere başladığı bildirildi.

• 10 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...
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Gelecek sezon için orta sahaya çözüm arayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Kontratı haziranda bitecek yıldız oyuncu için kararı yeni yönetim verecek.

2Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz bir öneri geldi.

3Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Sensibile ile temasa geçen menajerler, Axel Witsel'i sarı-kırmızılılara teklif etti.

4Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Sezon sonu Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha da Galatasaray'a sıcak bakıyor.

5Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle bu transferde kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim verecek.

6Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Axel Witsel hem 8 hem de 6 numara oynayabiliyor. 33 yaşındaki oyuncu, Standard Liege'de yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya transfer oldu.

7Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

1 sezon sonra da Portekiz'den 40 milyon Euro'ya Zenit'e geçen Belçikalı yıldız orta saha 5 yıl burada forma giydi.

8Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Juventus'un reddederek 18 milyon Euro yıllık ücret karşılığında 3 Ocak 2017'de Çin ekibi Tianjin Quanjian'a transfer olan yıldız oyuncu, burada 1.5 sezon forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a geçti.

9Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

Axel Witsel, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla istikrarlı bir sezon geçirirken çıktığı 40 maçta 2 gol kaydetti.

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33 yaşındaki yıldız orta saha, uzun yıllardır oynadığı Belçika Milli Takımı'yla ise oynadığı 120 maçta 11 gol kaydetti. Witsel, 2008'den beri milli takım forması giyiyor. (Sabah)

11Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saraya bir yaşlı futbolcu daha...

 

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