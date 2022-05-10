• 10 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
Gomis, Babel, Feghouli yetmezmiş gibi G.Saray'a bir yaşlı futbolcu daha...
Bu sezon Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın yeni 6 numarası belli oldu. 2009 yılında Anderlecht-Standard Liege maçında Marcin Wasilewski'nin ayağını kıran ve 'futbol kasabı' lakabını alan yıldız futbolcunun Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı anlaşılırken, Luis Campos'un işi bitirmek için görüşmelere başladığı bildirildi.
• 10 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Gelecek sezon için orta sahaya çözüm arayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Kontratı haziranda bitecek yıldız oyuncu için kararı yeni yönetim verecek.
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Başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Sensibile ile temasa geçen menajerler, Axel Witsel'i sarı-kırmızılılara teklif etti.
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Axel Witsel hem 8 hem de 6 numara oynayabiliyor. 33 yaşındaki oyuncu, Standard Liege'de yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya transfer oldu.
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