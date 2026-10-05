GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ | Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? İşte hayat hikayesi

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Usta sanatçının vefat haberinin ardından en çok araştırılan konulardan biri de “Göksel Arsoy neden öldü?” sorusu oldu.



Göksel Arsoy'un ailesi tarafından belirli bir hastalığın ölüm nedeni olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kızı Aşkım Arsoy'un açıklamasına göre sanatçı son döneminde herhangi bir ağır hastalık süreci yaşamıyordu. Hareketlerinin azaldığını ve halsizleştiğini belirten Aşkım Arsoy, babasının ağrılı veya sıkıntılı bir hastalık dönemi geçirmediğini ifade etti.



Bu nedenle Göksel Arsoy'un ölüm nedenine ilişkin resmi olarak açıklanmış belirli bir hastalık bulunmuyor.