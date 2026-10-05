GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ | Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? İşte hayat hikayesi
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden, Yeşilçam'ın “Altın Çocuk”u Göksel Arsoy'dan acı haber geldi. 1950'li yıllarda başladığı sinema yolculuğunda Belgin Doruk'la kamera karşısına geçen, “Samanyolu” ile büyük çıkış yakalayan ve “Şafak Bekçileri”nden “Altın Çocuk”a uzanan filmleriyle bir döneme damga vuran usta sanatçı 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Göksel Arsoy kimdir, neden “Altın Çocuk” olarak anılıyordu, hangi filmlerde oynadı? İşte Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Göksel Arsoy'un Yeşilçam'a uzanan hikâyesi...
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Göksel Arsoy öldü mü, kaç yaşındaydı, neden “Altın Çocuk” deniliyordu? Türk sinemasının acı kaybı sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yakışıklılığı ve başrol oynadığı romantik filmlerle dönemin en önemli jönlerinden biri haline gelen Arsoy, özellikle Belgin Doruk'la çevirdiği filmlerle hafızalara kazındı.
Sinemaya 1957 yılında adım atan usta sanatçı, kariyeri boyunca yalnızca oyunculuğuyla değil yapımcılığıyla da Türk sinemasında iz bıraktı. Göksel Arsoy'un vefatının ardından hayatı, yaşı, ailesi ve rol aldığı filmler yeniden merak konusu oldu.
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya geldi. Türk sinemasının özellikle 1960'lı yıllarına damga vuran oyuncu, Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak tanındı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim gören Arsoy, üniversite yıllarında Yeşilköy Havalimanı'nda çalıştı. Sinemayla tanışmasının ardından hayatının yönü değişen Arsoy, 1957 yılında “Kara Günlerim” filmiyle beyaz perdeye adım attı.
Kısa sürede dönemin dikkat çeken oyuncuları arasına giren Göksel Arsoy'un kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri “Samanyolu” filmi oldu. Arsoy, Belgin Doruk ile başrolü paylaştığı yapımlar sayesinde Yeşilçam'ın en sevilen yıldızlarından biri haline geldi. İkili, yıllar içerisinde çok sayıda filmde birlikte kamera karşısına geçti.
Romantik filmlerdeki jön kimliğinin yanı sıra macera ve aksiyon yapımlarında da rol alan Arsoy, özellikle “Altın Çocuk” filmiyle özdeşleşti ve zamanla “Yeşilçam'ın Altın Çocuğu” olarak anılmaya başladı.
Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Göksel Arsoy, kendi film şirketini kurarak çeşitli projelere imza attı. Havacılığa duyduğu ilgiyi beyaz perdeye de taşıyan sanatçının “Şafak Bekçileri” filmi kariyerindeki önemli yapımlardan biri oldu.
Uzun sanat yaşamı boyunca Türk sinemasında iz bırakan Göksel Arsoy, 5 Ekim 2026'da 90 yaşında hayatını kaybetti.
GÖKSEL ARSOY 90 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Türk sinemasının usta isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Arsoy'un vefatı, ailesi ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
“Altın Çocuk” lakabıyla Türk sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasına giren Göksel Arsoy, özellikle 1960'lı yıllarda Yeşilçam'ın en popüler erkek oyuncularından biri olmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta sanatçının vefatının ardından taziye mesajı yayımlayarak Türk sinemasına yaptığı katkılara dikkat çekti.
GÖKSEL ARSOY NEDEN ÖLDÜ?
Usta sanatçının vefat haberinin ardından en çok araştırılan konulardan biri de “Göksel Arsoy neden öldü?” sorusu oldu.
Göksel Arsoy'un ailesi tarafından belirli bir hastalığın ölüm nedeni olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kızı Aşkım Arsoy'un açıklamasına göre sanatçı son döneminde herhangi bir ağır hastalık süreci yaşamıyordu. Hareketlerinin azaldığını ve halsizleştiğini belirten Aşkım Arsoy, babasının ağrılı veya sıkıntılı bir hastalık dönemi geçirmediğini ifade etti.
Bu nedenle Göksel Arsoy'un ölüm nedenine ilişkin resmi olarak açıklanmış belirli bir hastalık bulunmuyor.
GÖKSEL ARSOY'A NEDEN “ALTIN ÇOCUK” DENİYORDU?
Göksel Arsoy'un ismi Yeşilçam denildiğinde akla gelen bir başka ifadeyle de özdeşleşti: “Altın Çocuk.”
Arsoy, 1960'lı yıllarda yıldızının parlamasıyla dönemin en popüler jönlerinden biri haline geldi. Ancak “Altın Çocuk” ifadesi yalnızca bir lakap olarak kalmadı. Arsoy, 1966 yapımı “Altın Çocuk” filminde başrol oynadı.
Filmin gördüğü ilginin ardından “Altın Çocuk” ismi Göksel Arsoy'la bütünleşti. Ardından gelen devam filmleri de bu imajın güçlenmesini sağladı. Arsoy böylece Yeşilçam'ın romantik jön kimliğinin yanında aksiyon ve macera yapımlarının da dikkat çeken yüzlerinden biri oldu.
BELGİN DORUK İLE YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ ÇİFTLERİNDEN OLDULAR
Göksel Arsoy'un kariyerinde ayrı bir yere sahip isimlerden biri Belgin Doruk oldu.
Arsoy'un sinemadaki yükselişinde 1959 yılında çekilen “Samanyolu” önemli bir dönüm noktasıydı. Belgin Doruk ile başrolü paylaşan Arsoy, filmin ardından geniş kitlelerin tanıdığı bir yıldız haline geldi.
Göksel Arsoy ve Belgin Doruk'un beyaz perdedeki uyumu izleyiciden büyük ilgi gördü. İki yıldız toplam 15 filmde birlikte rol aldı ve Yeşilçam'ın hafızalara kazınan sinema çiftlerinden biri oldu.
HAVALİMANINDA ÇALIŞIRKEN YEŞİLÇAM YILDIZINA DÖNÜŞTÜ
Arsoy'un sinemaya uzanan hayat hikâyesi de dikkat çekiciydi. 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim gördü. Üniversite yıllarında Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatının yönü sinema dünyasından gelen teklifin ardından değişti.
1957 yılında “Kara Günlerim” filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, kısa süre içerisinde Yeşilçam'ın aranan erkek oyuncularından biri haline geldi.
Ardından “Kelepçe” ve “Samanyolu” başta olmak üzere peş peşe filmlerde rol aldı.
Göksel Arsoy'u döneminin diğer jönlerinden ayıran ayrıntılardan biri de havacılığa duyduğu ilgiydi.
Arsoy, bu tutkusunu sinemaya da taşıdı. 1963 yapımı “Şafak Bekçileri”, kariyerinin unutulmaz yapımları arasına girdi. Türk Hava Kuvvetleri ekseninde şekillenen yapım, Türk sinemasının havacılık temalı önemli filmlerinden biri oldu.
Göksel Arsoy filmde başrol oynamasının yanı sıra yapımcı olarak da görev üstlendi.
GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1957 yılında sinemaya başlayan Göksel Arsoy'un hafızalara kazınan yapımları arasında şunlar bulunuyor:
Kara Günlerim
Kelepçe
Samanyolu
Taş Bebek
Şehirdeki Yabancı
Şafak Bekçileri
Bulunmaz Uşak
Altın Çocuk
Altın Çocuk Beyrut'ta
Ortaşark Yanıyor
Özellikle Samanyolu, Şafak Bekçileri ve Altın Çocuk, Arsoy'un sinema kariyeriyle özdeşleşen yapımlar arasında yer aldı.
2024'TE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ'NÜ ALDI
Göksel Arsoy'un Türk sinemasına uzun yıllar boyunca verdiği katkılar çeşitli ödüllerle de taçlandırıldı. Usta sanatçı, 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
Arsoy, 2024 yılında ise sinema alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Böylece 1950'li yıllarda başlayan ve Yeşilçam'ın altın çağının önemli bölümüne tanıklık eden sanat hayatı, Türkiye'nin önemli kültür sanat ödüllerinden biriyle onurlandırılmış oldu.
GÖKSEL ARSOY KAÇ YAŞINDAYDI?
Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de doğdu. Usta oyuncu 5 Ekim 2026 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetti.
1957 yılında başlayan sinema serüveninde Yeşilçam'ın en tanınmış jönlerinden biri haline gelen Göksel Arsoy; “Samanyolu”, “Şafak Bekçileri” ve “Altın Çocuk” gibi yapımlarıyla Türk sinema tarihinin hafızalara kazınan isimlerinden biri oldu.