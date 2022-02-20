Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!
Global bir Türk mücevher markası, yeni marka yüzü Gökçe Bahadır'ı düzenlediği davet ile duyurdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, yakında nikah masasına oturacağı sevgilisi Emir Ersoy ile ilgili konuşarak, anne olmak istediğini dile getirdi.
Global bir Türk mücevher markası, yeni marka yüzü Gökçe Bahadır'ı düzenlediği davet ile duyurdu.
"Bunun yanı sıra Nihat Odabaşı gibi, görsel dünyanın içindeki her detaya hakim bir gözle de birlikte olmak, onlarca kadını canlandırmak bana bambaşka hissettirdi, kadın gücünü ele alan bir film konsepti benim için çok kıymetli. Tüm kadınlara bravo. Son derece başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum, kendileriyle çalışacak olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum."
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan oyuncu, "25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var, yoğun bir koşturma içine girdim" demişti. Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan Bahadır, "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" şeklinde konuşmuştu.