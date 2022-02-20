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MagazinGökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!
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• 20 Şubat 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!

Global bir Türk mücevher markası, yeni marka yüzü Gökçe Bahadır'ı düzenlediği davet ile duyurdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, yakında nikah masasına oturacağı sevgilisi Emir Ersoy ile ilgili konuşarak, anne olmak istediğini dile getirdi.

• 20 Şubat 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
1Gökçe Bahadırdan çocuk açıklaması
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Global bir Türk mücevher markası, yeni marka yüzü Gökçe Bahadır'ı düzenlediği davet ile duyurdu.

2Gökçe Bahadırdan çocuk açıklaması

Nihat Odabaşı'nın yönetmenliğini yaptığı reklam filmi, Gökçe Bahadır'ın katılımıyla önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen özel bir davette ilk defa görücüye çıktı.

3SİZLERLE PAYLAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

"SİZLERLE PAYLAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Oyuncu Gökçe Bahadır, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "Bu projeyi ilk sizlerle paylaştığımız için çok mutluyum. Mustafa Bey’in heyecanı, hayalleri ve markası adına yapmak istedikleri ile beraber, karşılaştığım tasarımlar da beni çok etkiledi.

4Gökçe Bahadırdan çocuk açıklaması

"Bunun yanı sıra Nihat Odabaşı gibi, görsel dünyanın içindeki her detaya hakim bir gözle de birlikte olmak, onlarca kadını canlandırmak bana bambaşka hissettirdi, kadın gücünü ele alan bir film konsepti benim için çok kıymetli. Tüm kadınlara bravo. Son derece başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum, kendileriyle çalışacak olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum."

5Gökçe Bahadırdan çocuk açıklaması

Basın mensuplarının soruları üzerine evlilik hakkında konuşan ve hayatında fazla bir şeyin değişmeyeceğini söyleyen Bahadır, şu ifadeleri kullandı:

6KENDİ HAYATINA DEVAM EDİYOR

"KENDİ HAYATINA DEVAM EDİYOR"

"Sonuçta Emir müzisyen, o kendi hayatına devam ediyor. Konserlerini veriyor, işlerini yapıyor. Biz müzik anlamında karşılıklı bir şeyler yapmaktan çok mutlu oluyoruz. Keyif veriyor bana..."

7Gökçe Bahadırdan çocuk açıklaması

"Aslında aynı hayat bir şekilde devam ediyor, sevdiğin biriyle zor anlarını güzel anlarını paylaşıyorsun, daha yakın oluyorsun. Ben onun dışında hayatımızda çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."

8ÇOCUĞUM OLMASINI İSTİYORUM

"ÇOCUĞUM OLMASINI İSTİYORUM"

Güzel oyuncu, "Evlilik kararınızda çok faktörü var mı?" sorusuna ise, "Tabii ki çocuğum olmasını istiyorum. Ben de anne olmak istiyorum. Bunun bir planı olmaz, kısmet bakalım göreceğiz" cevabını verdi.

9Gökçe Bahadırdan çocuk açıklaması

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan oyuncu, "25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var, yoğun bir koşturma içine girdim" demişti. Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan Bahadır, "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" şeklinde konuşmuştu.

10YEMEK ARASINDA GELİNLİK BAKIYORUM

"YEMEK ARASINDA GELİNLİK BAKIYORUM"

Gelinliğinin bile olmadığını belirten 40 yaşındaki güzel, "Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil, hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Hüseyin Altun/Milliyet

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