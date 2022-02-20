Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan oyuncu, "25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var, yoğun bir koşturma içine girdim" demişti. Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlatılan Bahadır, "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" şeklinde konuşmuştu.