Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji uyardı: Sele neden olabilir
Sağanak yağışlar birçok şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
• 04 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 19:18 • Son Güncelleme: