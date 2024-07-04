Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji uyardı: Sele neden olabilir

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey ve batısı ile yarın geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 19°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA 17°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS 16°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu