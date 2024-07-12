Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji olumsuzluklara karşı birçok ili uyardı
Son hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Açıklanan son rapora göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege'nin iç kesimleri ve İzmir çevreleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey çevreleri ve Çankırı'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 12 Temmuz 2024 - 18:39 • Son Güncelleme:
• 12 Temmuz 2024 - 18:39 • Son Güncelleme:
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