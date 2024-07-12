Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji olumsuzluklara karşı birçok ili uyardı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 23°C, 39°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 26°C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 26°C, 39°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı