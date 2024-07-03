Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji birçok il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu
Son dakika haberine göre, bunaltan sıcaklardan sonra serinleten yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava tahmin raporuna göre bir çok şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
• 03 Temmuz 2024 - 18:55 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2024 - 18:55 • Son Güncelleme:
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