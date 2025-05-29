Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji ve Valilik'ten geldi: Bu illerde yaşayanlar dikkatli olsun

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Alanya ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı