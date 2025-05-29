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GündemGök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji ve Valilik'ten geldi: Bu illerde yaşayanlar dikkatli olsun
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Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji ve Valilik'ten geldi: Bu illerde yaşayanlar dikkatli olsun

Son dakika haberine göre; Meteoroloji ve Valilik'ten kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve güneydoğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Samsun'un iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 29 Mayıs 2025 - 20:19 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 20:19 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Ege'nin güneydoğusu, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in batısı ile Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay, Alanya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

6Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji ve Valilikten geldi: Bu illerde yaşayanlar dikkatli olsun

Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırıkkale çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli geçmesi bekleniyor.

BALIKESİR 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Alanya ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un iç kesimleri ve Çorum çevrelerinin bu akşam ve yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu