Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

‘YANIKLARIMIN DIŞINDA ÇOK ACILAR ÇEKTİM’

Söz verilen Gizem Elif Türk ise ağlayarak ifade verdi. Hemşire Türk, “Yanıklarımın dışında çok acılar çektim. İftira atacak olsam Yılmaz abiye de atardım. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, ‘abi yapma’ dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum bu acılara neden olanın adaletini bulmasını istiyorum” diye konuştu.