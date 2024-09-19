Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, 3 yıl önce şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen patlamaya ilişkin görülen davada, olayda yanarak yaralanan 2 personelden hemşire Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin “Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 10:22 • Son Güncelleme: