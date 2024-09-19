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Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, 3 yıl önce şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen patlamaya ilişkin görülen davada, olayda yanarak yaralanan 2 personelden hemşire Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin “Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Olay, 10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi. Önder E., Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama oldu.

2Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Alevler nedeniyle Hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü.

3Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk'ün tedavisi, 52 gün sürdü. Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.’nin “Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Önder E. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı.

4Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve taraf avukatları hazır bulunurken sanık Önder E. gelmedi. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yılmaz Yapıcı’nın raporu geldi. 2 yıldır beklenen yaralananların durumuyla ilgili kati raporda, Yapıcı’nın yüzündeki yaraların iyileştiği, sabit iz kalmadığı ve organlarında fonksiyonel bozukluk olmadığı ifade edildi. Yapıcı’nın avukatı, müvekkilinin olay neticesinde daha fazla yaraya maruz kaldığını bu nedenle yeniden rapor alınması gerektiğini ifade etti.

5‘YALAN MI SÖYLÜYORUM’

‘YALAN MI SÖYLÜYORUM’

Sanık avukatı savunmasında, “Müştekilerden biri müvekkilin çakmak çaktığını diğeri görmediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyoruz” derken hemşire Gizem Elif Türk, “Ben gördüğümü söylüyorum, yalan mı söylüyorum” diyerek tepki gösterdi.

6‘YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI AYDINLATILSIN’

‘YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI AYDINLATILSIN’

Sanık avukatı, “Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit yok. Önder, çakmak çaktığı için ya da şu nedenle kaza olmuştur diye tespit içeren bir rapor yok.

7Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Müvekkil karakola gittiğinde cebindeki çakmağı çıkarıp ‘belki bu alev almıştır’ diyor. Bunun üstüne olay buralara kadar geliyor. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve yangının neden çıktığının aydınlatılmasını talep ediyoruz. Çünkü net ve bilimsel rapor yok” dedi.

8Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Yılmaz Yapıcı’nın avukatı ise “Kamera izleme tutanağında elinde çakmak telefon benzeri bir cisim olduğu sabit. Ateşi onun yakmadığına dair bir şüphe bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

9‘YANIKLARIMIN DIŞINDA ÇOK ACILAR ÇEKTİM’

‘YANIKLARIMIN DIŞINDA ÇOK ACILAR ÇEKTİM’

Söz verilen Gizem Elif Türk ise ağlayarak ifade verdi. Hemşire Türk, “Yanıklarımın dışında çok acılar çektim. İftira atacak olsam Yılmaz abiye de atardım. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, ‘abi yapma’ dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum bu acılara neden olanın adaletini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

10Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Hakim, savcıya mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi

11Gizem hemşireyi çakmakla yakmıştı: Abi yapma dedim, dinlemedi, ünlü yarışmaya katılıp herkesi ağlatmıştı

Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hemşire olarak çalışan Gizem Elif Türk isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 100 bin TL'lik soruda takıldı. Yarışmacının, hastanede yaşadığı kaza sonrası yaşadıkları milyonları duygulandırdı. Estetik operasyon için kendisine yetecek paraya geldiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Gizem Hemşire, ekran başındakileri de ağlattı..