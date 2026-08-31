Girne'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin babası: 'Hepimiz perişan olduk'

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oturan 2 çocuk babası Mustafa Demir ile kendisi gibi ahşap kalıp ustası olan kardeşi 2 çocuk babası Mahmut Demir, 3 ay önce çalışmak için KKTC'ye gitti. Eşi hamile olan Mustafa ile kardeşi Mahmut Demir, izin alıp, tatil için memleketlerine dönmek için dün Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine bindi. Geminin batması sonucu Demir kardeşler kayboldu. Kazanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Demir kardeşlerden haber alamayan Reyhanlı’daki ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.