Giritli ustasından öğrendi, Trabzon'da yapıyor! Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyor
Trabzon'un Yalı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özçilingir, 1986'da Kıbrıs'ta çalışırken Giritli ustasından öğrendiği tarifle palamut lakerdası (tuzlu balık) hazırlayarak sipariş üzerine Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor. Özçilingir palamut lakerdasının her yerde yapıldığını ancak kendi tekniğinin farklı olduğunu söylüyor.
AA
• 31 Ekim 2024 - 07:27 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Ekim 2024 - 07:27 • Son Güncelleme: