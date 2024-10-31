Giritli ustasından öğrendi, Trabzon'da yapıyor! Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyor

Özçilingir, sipariş üzerine lakerda hazırladığını vurgulayarak, "Palamudu 100 liradan alıyorsam, 120 liradan vatandaşa veriyorum tuzlanmış olarak. Kavanoz, tuz ve kendi emeğimin parasını alıyorum. Kar oranım fazla yok. Bir bidona 10 tane koyduğumuz da oluyor, 15 tane de 5 tane de. Müşterim kaç tane istiyorsa ona göre yapıyorum." diye konuştu.