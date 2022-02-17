Gina Stewart, gençlik sırrını paylaştı! "Tamamen çıplak uyuyorum"

Güzelliğinin ve genç görüntüsünün sırrı olarak çıplak uyumayı öneren Stewart, “Hem fiziksel hem de psikolojik sağlığım için bu detayı atlamıyorum. Büyüme hormonunun doğru bir şekilde salgılanması güçlü tırnaklar ve lekesiz sağlıklı bir cilde işaret eder. çıplak uyumak daha iyi uykuyu teşvik eder ve buna karşılık stresinizi yatıştırır, sizi fazla düşünmeye ve endişe duymaya daha az eğilimli hale getirir ve büyük olasılıkla zihinsel sağlığınızı iyileştirebilir. Her zaman çıplak uyumayı seçmemin nedenlerinden biri budur” diye konuştu.