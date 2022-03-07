Gigi Hadid, Filistin ve Ukrayna için harekete geçti! ‘Ellerinizi çekin’ diyerek duyurdu

KENDİSİ DE UKRAYNA DOĞUMLU

Bu arada gösteri dünyasının ünlüleri arasında Ukrayna'ya yardım eden başka ünlüler de var. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de kendisi de dünyaya gözlerini Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde gözlerini açan Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher. Kunis ve Kutcher, Ukrayna için 3 milyon dolar bağışladı. Bu arada başlattıkları kampanya kapsamında şu ana kadar 30 milyon dolar yardım toplandı.