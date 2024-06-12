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Gündem Gelinle damadı paraya boğdular! Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı
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Gelinle damadı paraya boğdular! Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter ile Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde, geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)
• 12 Haziran 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)
• 12 Haziran 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
1 Gelinle damadı paraya boğdular Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter ile Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. 350 kilo etli yemeğin hazırlanarak ikram edildiği düğünde yöresel kıyafetli davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar ile havai fişekler eşliğinde halaylar çekti.

2 Gelinle damadı paraya boğdular Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Metrelerce uzanan halay zinciri de havadan görüntülendi.

3 Gelinle damadı paraya boğdular Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Düğünde geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı. Düğüne ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre aşiretlerin liderleri de katıldı.

4 BİRLİK, BERABERLİK RUHU GEÇMİŞTEN GELEN BİR KÜLTÜRDÜR

'BİRLİK, BERABERLİK RUHU GEÇMİŞTEN GELEN BİR KÜLTÜRDÜR'

Jirki aşiret liderlerinden 'Cemil Ağa' olarak da anılan Cemil Öter, düğündeki kalabalıkla ilgili olarak, "Gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik, beraberlik ruhu geçmişten gelen bir kültürdür. Herhangi bir siyasi düşüncenin toplanma yeri değildir.

5 Gelinle damadı paraya boğdular Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Gelemeyenlerin tebrik mesajları da sayamayacağım kadar çok. Bugüne eşlik eden herkese çok teşekkür ederim" dedi. Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

6 Gelinle damadı paraya boğdular Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Damadın yeğeni Fevzi Öter ise "Güzel dileklerini ve takılarını gönderen tüm dost ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı" dedi.