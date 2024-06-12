Gelinle damadı paraya boğdular! Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2,7 milyon lira takıldı

Gelemeyenlerin tebrik mesajları da sayamayacağım kadar çok. Bugüne eşlik eden herkese çok teşekkür ederim" dedi. Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.