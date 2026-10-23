Gelin, damada yapıyor! Yıllardır yanlış biliyormuşuz: Maalesef, zararı var

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Türk kahvesinin kültürel önemine ve tuzlu kahve geleneğinin geçmişten günümüze geçirdiği değişime değinen 4'üncü kuşak kahve üreticisi Tayfun Talas, "Türk kahvesi itibarlı bir içeceğimizdir. Özel konukları evlerimizde ağırlarken kahve yaptığımızda onlara daha çok değer verdiğimizi hissettiririz. Bu yüzden Türk kahvesi kültürel olarak uzun yıllardır toplumumuzda önemli bir yere sahip. Osmanlı döneminde kahve, isteme merasimlerinde de ikram ediliyordu. Görücü usulü olduğu için gelin kahveye tuz atarmış. Bunun sebebi, gelinin damadı hiçbir şekilde tanımaması ve evlenmek istemiyorsa kahveye tuz atmasıymış. Evlenmek istiyorsa normal bir kahve hazırlarmış" dedi.



Tuzlu kahve geleneğinin zaman içerisinde farklı bir anlam kazandığını dile getiren Talas, günümüzde damadın sevgisini, sadakatini ve güvenini ölçmek amacıyla kahveye tuz konulduğunu söyledi. Damadın tuzlu kahveyi içmesinin sevgisinin ve bağlılığının göstergesi olarak yorumlandığını belirten Talas, geleneğin uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti.