Geleceğin yeşil altınını üretmeye başladı! TÜBİTAK destek verdi, İngiltere ortak olmak istiyor

- "Uluslararasılaşmak için faaliyetler yürütüyoruz"





Alkan, alglerden biyolojik gübre, bitkilerin büyümesini teşvik eden ham madde, gıdada alternatif protein, doğal gıda renk maddesi ve kozmetik gibi alanlarda kullanılabildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"İlk tohum öncesi yatırım kapsamında ABD, Singapur ve Türkiye'deki yatırımcılardan 250 bin dolarlık yatırım aldık. Hem ulusal hem de uluslararası yönden yatırımların ve teşviklerin büyük bir önem arz ettiğini söylemekte fayda var. Çünkü bu, bir derin teknoloji alanı ve başlangıçta bir kaynak ayrılması gerekiyor. O açıdan bu teknoloji ne kadar çok devlet politikalarına, teşviklere ve yatırım mekanizmalarına entegre edilirse o etkin ve uzun vadeli sonuçlar alınabilir."



Portekiz'in alg endüstrisinde önemli ülkelerden olduğunu ve bu ülkede bir programa kabul edildiklerini anlatan Alkan, program kapsamında tedarik ve Avrupa Birliği'ne (AB) erişim anlamında söz konusu ülkeyle işbirlikleri geliştirdiklerini söyledi.



Alglerin "geleceğin yeşil altını" olarak nitelendirildiğini belirten Alkan, "Harita olarak düşündüğünüzde Türkiye, İngiltere ve Portekiz tam bir üçgen oluşturuyorlar. Bu stratejimize 'altın üçgen' diyoruz ve bu perspektifle uluslararasılaşma tarafında belli faaliyetler yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Henüz ihracat yapmadıklarını ancak bu konuda Avrupa ve MENA ülkelerini belirlediklerini dile getiren Alkan, Birleşik Krallık'ta kraliyet ailesi tarafından fonlanan dünyanın en önemli etki odaklı ödüllerinden biri olan ve yalnızca aday gösterilerek sürece dahil olunan "The Earthshot Prize" için Türkiye'den aday gösterilen ilk firma olduklarını sözlerine ekledi.