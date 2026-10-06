Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl rekor geliyor! Tescilli beyaz altında 2 bin tonluk üretim beklentisi

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Ceviz üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığını ve kadınlara da gelir imkânı sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu ürünler az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Önemli olan bu bahçelerin ilçemizde ve ülkemizde çoğalması. Üretimin artmasını istiyoruz" diye konuştu.