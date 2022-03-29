Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!

Bafetimbi Gomis, "Sizi tekrar görmekten çok mutluyum Galatasaray ailesi" paylaşımına Selçuk İnan'ı etiketledi. Selçuk İnan da Bafetimbi Gomis'in paylaşımını alıntılayarak, "Ben de seni gördüğüm için çok mutluyum arkadaşım" notunu düştü.