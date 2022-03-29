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GalatasarayGeçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!
HaberlerGalatasaray Haberleri Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!
• 29 Mart 2022 - 07:21 • Son Güncelleme:

Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!

Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerinde adı sık sık Galatasaray ile anılmasına karşın bir türlü transferi gerçekleşmeyen tecrübeli orta saha oyuncusu için '8 milyon euro'ya sarı kırmızılı takıma imza atmaya hazır' haberleri bir anda dikkat çekti. Fatih Terim'in prensi olan 24 yaşındaki Malili futbolcu ise Galatasaray'a gelmeye son derece sıcak bakıyor...

• 29 Mart 2022 - 07:21 • Son Güncelleme:
1Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31.haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah devam etti.

2Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra U-17 takımıyla hazırlık maçı oynandı.

3Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Bütün futbolcuların maksimum süre alması için iki devrede de üçer A takım futbolcusu U17 takımında yer aldı. 3-1 tamamlanan karşılaşmada A takımın gollerini Gomis (2, biri penaltı) ve Halil, U17’nin golünü de penaltıdan Baran attı.

4Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Hasan Şaş'ın oğlu Yusuf Deniz Şaş U17 takımında forma giydi.

5Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Akıllara Yusuf Deniz Şaş'ın Hasan Şaş'la birlikte Florya'da çekilen kareleri geldi.

6Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Arda Turan böylelikle hem Hasan Şaş hem de oğluna karşı idmana çıkmış oldu...

7Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Selçuk İnan'la buluştu. İki isim buluşmalarındaki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

8Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Bafetimbi Gomis, "Sizi tekrar görmekten çok mutluyum Galatasaray ailesi" paylaşımına Selçuk İnan'ı etiketledi. Selçuk İnan da Bafetimbi Gomis'in paylaşımını alıntılayarak, "Ben de seni gördüğüm için çok mutluyum arkadaşım" notunu düştü.

9Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Gedson Fernandes'i transfer etmek için sezon başından itibaren çalışan Galatasaray, Benfica'yı ikna edemeyince orta sahaya Erick Pulgar'ı dahil etti. Sarı-kırmızılı kulübün devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Şilil orta saha, yeni takımında beklenen performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı takımın orta sahaya transfer takviyesi yapması beklenirken Mısır basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

10Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Fotomaç Gazetesi'nin Mısır basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in bir zamanlar çok istediği ve şu anda da transfer listesinde bulunan Aliou Dieng'e ilişkin önemli bir karar alındı.

11Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, daha önce Aliou Dieng için Al Ahly'e transfer teklifinde bulunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Al Ahly kulübü Dieng için 8 milyon euro bonservis talep etmiş ancak Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralık istemişti.

12Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Al Ahly kulüp yönetimi, mali açıdan rahatlamak adına Alio Dieng için gelecek transfer tekliflerini kabul etmeye karar verdi. Haberin detaylarında Dieng için 8 milyon euro ve üstü rakamların değerlendirmeye alınacağı ifadelerine yer verildi.

13Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euroya transfer ediyor dediler

Öte yandan Aliou Dieng'i Galatasaray ile beraber Aston Villa, Feyenoord, Al Hilal ve Al Nasr da istiyor. Aliou Dieng bu sezon toplamda 20 müsabakada rol alırken 1 gol üretmiş ve 1592 dakika sahada kalmıştı.

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Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!

Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!