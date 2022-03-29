Geçen sezon vermediler şimdi Galatasaray onu 8 milyon euro'ya transfer ediyor dediler!
Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerinde adı sık sık Galatasaray ile anılmasına karşın bir türlü transferi gerçekleşmeyen tecrübeli orta saha oyuncusu için '8 milyon euro'ya sarı kırmızılı takıma imza atmaya hazır' haberleri bir anda dikkat çekti. Fatih Terim'in prensi olan 24 yaşındaki Malili futbolcu ise Galatasaray'a gelmeye son derece sıcak bakıyor...
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31.haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah devam etti.
Gedson Fernandes'i transfer etmek için sezon başından itibaren çalışan Galatasaray, Benfica'yı ikna edemeyince orta sahaya Erick Pulgar'ı dahil etti. Sarı-kırmızılı kulübün devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Şilil orta saha, yeni takımında beklenen performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı takımın orta sahaya transfer takviyesi yapması beklenirken Mısır basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Fotomaç Gazetesi'nin Mısır basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray'da Fatih Terim'in bir zamanlar çok istediği ve şu anda da transfer listesinde bulunan Aliou Dieng'e ilişkin önemli bir karar alındı.