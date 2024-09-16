Gaziantep'te festival rüzgarı! GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Festivali kapsamında düzenlenen birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılıyor. Gaziantep'e gelenler, yemek ve müzik ziyafetinin yanı sıra restorasyonu tamamlanmış tarihi yapıları da gezebiliyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan Sabun ve Pekmez Müzesi, bu yapılar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
AA
• 16 Eylül 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Eylül 2024 - 12:31 • Son Güncelleme: