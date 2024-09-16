Gaziantep'te festival rüzgarı! GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

KAYNA SABUN VE PEKMEZ MÜZESİ HAKKINDA

Geçmişten günümüze kadar zeytinyağı, sabun, pekmez, mercimek üretimiyle kentte önemli bir yere sahip olan ve içinden geçen bir merdivenle iki sokağı birbirine bağlayan benzersiz yapısı ile müzeye dönüştürülen han, ziyaretçilerine keyifle gezecekleri, öğrenerek keşfedecekleri ayrıcalıklı bir müze deneyimi yaşatma imkanı sunacak.