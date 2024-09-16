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Gaziantep'te festival rüzgarı! GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Festivali kapsamında düzenlenen birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılıyor. Gaziantep'e gelenler, yemek ve müzik ziyafetinin yanı sıra restorasyonu tamamlanmış tarihi yapıları da gezebiliyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan Sabun ve Pekmez Müzesi, bu yapılar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

AA
• 16 Eylül 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Eylül 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
1Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde devam ediyor.

2Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 22 Eylül'e kadar devam edecek festivale, Yunanistan, İspanya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerden Michelin yıldızlı şefler katılıyor.

3Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Festival Park'taki etkinliklerde yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından kurulan stantlar, kentten ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

4Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Ünlü şeflerin de bulunduğu ve MasterChef programında yer alan Mehmet Yalçınkaya, festivalde "Geleneksel Lezzetlerin Küresel Pazar ve Trendler Üzerindeki Etkisi" konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

5Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Festivalde, workshop ve etkinliklerle de şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapılıyor.

6Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

7Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

8Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapan şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı buluyor. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenen şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

9Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Festivalle birlikte şehir renklendi ve binlerce yerli yabancı turist festivale akın etti. Yemekleriyle meşhur Gaziantep'te restoranlar ve tarihi mekanlar hareketlendi.

10Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Gaziantep'e gelenler, yemek ve müzik ziyafetinin yanında restorasyonu tamamlanmış tarihi yapıları da gezebiliyor. Kültür Yolu Festivali ile ziyarete açılan Sabun ve Pekmez Müzesi de bunlardan biri.

11Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin CNN TÜRK'te ziyarete açılan Sabun ve Pekmez Müzesi'yle ilgili bilgiler verdi.

12KAYNA SABUN VE PEKMEZ MÜZESİ HAKKINDA

KAYNA SABUN VE PEKMEZ MÜZESİ HAKKINDA

Geçmişten günümüze kadar zeytinyağı, sabun, pekmez, mercimek üretimiyle kentte önemli bir yere sahip olan ve içinden geçen bir merdivenle iki sokağı birbirine bağlayan benzersiz yapısı ile müzeye dönüştürülen han, ziyaretçilerine keyifle gezecekleri, öğrenerek keşfedecekleri ayrıcalıklı bir müze deneyimi yaşatma imkanı sunacak.

13Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Zeytin oluşumundan toplanmasına, yağ oluşumundan sabun oluşumuna, üzümün bağlardan toplanıp pekmez oluşumuna kadar geçirdiği serüvenin anlatılacağı yapı, görsel malzemeler, video filmler, dijital sunumlar gibi içeriklere sahip olacak.

14Gaziantepte festival rüzgarı GastroAntep dünyaya açıldı, binlerce kişi akın etti

Müze gezisi sırasında örnek sabunlar sunulacak, pekmez atölyesinde ise şireden yapılan inovatif ürünlerin tanıtımı ve tadımı gerçekleşecek.