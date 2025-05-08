Gaziantep'in tescilli lezzeti! İlk hasat başladı, fiyatı ikiye katlandı

Geçen yıl sarımsağın kilosunun 50-60 lira civarında satıldığını, bu sene ise 80 ile 100 lira arasında bir fiyat beklentilerinin olduğunu belirten Altun, yaklaşık 40 bin ton sarımsak rekoltesi beklediklerini ve bu yıl rekolteden memnun kaldıklarını söyledi. Önceki yıllarda alternatif ürün olarak tercih edilen ve tane doluluğunun yanı sıra iriliği sayesinde de ilgi gören Araban sarımsağının özelliklerine de değinen Altun, "Araban sarımsağının, Taşköprü sarımsağından farkı Araban sarımsağının ekimi erken yapılıyor. Taşköprü sarımsağının ekimi ise geç yapılıyor. Taşköprü sarımsağı daha yeni yeşeriyor. Araban sarımsağında ise hasada başladık. Araban sarımsağı 9 ay boyunca toprakla buluşuyor. Taşköprü sarımsağı toprakla 5 ay buluştuğu için Araban sarımsağının aroması daha yüksek ve raf ömrü daha uzundur" şeklinde konuştu. Rekolteden memnun olduklarını belirten çiftçi Tahir Öztürk, "Şu an hasadı yapılan sarımsak genellikle turşu fabrikalarına gidiyor. Sarımsak turşusu salamura olarak yapılıyor. Gaziantep'te sarımsak kebabı olarak tüketiliyor" diye konuştu.