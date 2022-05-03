Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinGame Of Thrones'un yıldızı Sophie Turner'dan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı!
HaberlerMagazin Haberleri Game Of Thrones'un yıldızı Sophie Turner'dan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı!
• 03 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:

Game Of Thrones'un yıldızı Sophie Turner'dan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı!

2011-2019 yılları arasında yayınlanan 'Game Of Thrones' (Taht Oyunları) adlı dizide canlandırdığı 'Sansa Stark' rolüyle şöhreti yakalayan İngiliz aktris Sophie Turner, anne olduktan sonra daha iyi bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

• 03 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Game Of Thronesun yıldızı Sophie Turnerdan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı
ABONE OL

İngiliz oyuncu Sophie Turner ile "Jonas Brothers" grubunun vokalisti Joe Jonas, 2019 yılında evlenmişti. Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde sürpriz bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, daha sonra Fransa'da bir düğün yapmıştı.

2Game Of Thronesun yıldızı Sophie Turnerdan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı

Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında ise rahat bir elbise giymeyi tercih etmişti. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yaz evlilik yıl dönümlerini kutlarken; ilk kez düğün fotoğraflarını yayınlamıştı. Takipçileri ünlü oyuncuya, Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletmişti.

3İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, 2020 yılının temmuz ayında ise kızları Willa'yı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan 26 yaşındaki Turner, anne olmasının oyunculuğuna büyük katkıları olduğunu ifade etti.

4OLAYLARA FARKLI BAKIYORUM

"OLAYLARA FARKLI BAKIYORUM"

'Game Of Thrones'un yıldızı, yeni dizisi 'The Staircase'in (Merdiven) galasında röportaj verdi. 26 yaşındaki Sophie Turner, anne olduktan sonra olaylara karşı farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.

5AİLE KAVRAMI BENİ DAHA DUYGUSAL YAPTI

"AİLE KAVRAMI BENİ DAHA DUYGUSAL YAPTI"

Aile kavramının onu daha duygusal biri yaptığını söyleyen Sophie Turner, "Artık daha çok empati yapabiliyorum. Aileyle ilgili duygularım çok yoğun. Anne olmak, daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı" şeklinde konuştu.

6ANNELİĞİ DENEYİMLİYORUM

"ANNELİĞİ DENEYİMLİYORUM"

Turner, konuyla alakalı, "Biliyorsunuz gerçekten iyi bir oyuncu olmanın tek yolu, mümkün olduğu kadar hayatı deneyimlemek ve bu deneyimleri hayata geçirmekten geçer. Şu anda anneliği deneyimliyorum ve umarım bu, performansıma yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

7Game Of Thronesun yıldızı Sophie Turnerdan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Alina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!

Alina Boz'dan önemli açıklamalar: Panik atak durumu oluyor, kendimi kaybediyorum!

Game Of Thrones'un yıldızı Sophie Turner'dan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı!

Game Of Thrones'un yıldızı Sophie Turner'dan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı!

Güzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!

Güzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!