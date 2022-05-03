Game Of Thrones'un yıldızı Sophie Turner'dan annelik açıklaması: Beni daha iyi bir oyuncu yaptı!
2011-2019 yılları arasında yayınlanan 'Game Of Thrones' (Taht Oyunları) adlı dizide canlandırdığı 'Sansa Stark' rolüyle şöhreti yakalayan İngiliz aktris Sophie Turner, anne olduktan sonra daha iyi bir oyuncu olduğunu dile getirdi.
İngiliz oyuncu Sophie Turner ile "Jonas Brothers" grubunun vokalisti Joe Jonas, 2019 yılında evlenmişti. Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde sürpriz bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, daha sonra Fransa'da bir düğün yapmıştı.
Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında ise rahat bir elbise giymeyi tercih etmişti. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yaz evlilik yıl dönümlerini kutlarken; ilk kez düğün fotoğraflarını yayınlamıştı. Takipçileri ünlü oyuncuya, Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletmişti.
İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK
Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, 2020 yılının temmuz ayında ise kızları Willa'yı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan 26 yaşındaki Turner, anne olmasının oyunculuğuna büyük katkıları olduğunu ifade etti.
"OLAYLARA FARKLI BAKIYORUM"
'Game Of Thrones'un yıldızı, yeni dizisi 'The Staircase'in (Merdiven) galasında röportaj verdi. 26 yaşındaki Sophie Turner, anne olduktan sonra olaylara karşı farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.