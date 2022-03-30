Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiye'yi sallayacak
Burak Elmas'ın seçim tarihini vermesinin ardından harekete geçen Dursun Özbek, Ünal Aysal, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk gibi isimlerin yanına Fatih Terim de katıldı. Galatasaray'ın efsanesi Terim'in yönetim kurulu ise Türkiye'yi ayağa kaldıracak cinsten...
Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarının son durumu netlik kazandı. Burak Elmas ve kurmaylarının ibra edilmemesi sonrasında gerçekleşecek seçim öncesi adaylarda son durum şu şekilde...
19 Haziran 2021’deki seçimde de aday olan ve aldığı oy ile dikkatleri çeken Metin Öztürk, en hazır isim olarak görülüyor. Öztürk’ün seçimden sonra da ekibini koruması ve sürekli olarak toplantılar düzenlemesi avantajı olarak gösteriliyor. Metin Öztürk’ün kısa süre içerisinde de listesini divan başkanlığına vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte adaylık için adı geçen diğer isim ise Eşref Hamamcıoğlu...
Son seçimi 41 oyla kaybeden Hamamcıoğlu’nun liselilerin desteği ile seçime girmesi bekleniyor. Hamamcıoğlu’nun, mali yönden nasıl mesajlar vereceği ve hangi isimleri listesine alacağı merakla bekleniyor. Camianın ileri gelenlerinin ikna etmeyi istediği eski başkan Dursun Özbek, seçime kesinlikle girmeyi düşünmüyor. Özbek’in, istediği tek adaylı seçim ihtimalinin düşük olması nedeniyle aday olması beklenmiyor.
FATİH TERİM BAŞKAN İDDİASI
Galatasaray'da roller değişiyor. Burak Elmas'ın teknik direktörlük görevinden aldığı Fatih Terim şimdi başkanlık koltuğuna aday... Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden birisi tecrübeli hocayı takımın başından almasıydı. Torrent seçimiyle de şimşekleri üzerine çeken Elmas, genel kurul tarafından kızağa çekilirken şimdi gözler 30 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi.
Dinçer Azaphan, Erden Timur hatta Bahattin Demirbilek gibi isimlerin, Terim'in olası yönetimine girmeye hazır olduğu belirtiliyor. Karar arifesinde olan Fatih Terim'in de aday olmaya sıcak baktığı ve üzerinde genel bir uzlaşı olması halinde seçime aday olarak girmeyi ciddi ciddi düşündüğü gelen haberler arasında... Başarılı hocanın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.