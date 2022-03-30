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GalatasarayGalatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiye'yi sallayacak
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiye'yi sallayacak
• 30 Mart 2022 - 08:44 • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiye'yi sallayacak

Burak Elmas'ın seçim tarihini vermesinin ardından harekete geçen Dursun Özbek, Ünal Aysal, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk gibi isimlerin yanına Fatih Terim de katıldı. Galatasaray'ın efsanesi Terim'in yönetim kurulu ise Türkiye'yi ayağa kaldıracak cinsten...

• 30 Mart 2022 - 08:44 • Son Güncelleme:
1Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak
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Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarının son durumu netlik kazandı. Burak Elmas ve kurmaylarının ibra edilmemesi sonrasında gerçekleşecek seçim öncesi adaylarda son durum şu şekilde...

2Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak olan olağanüstü kongre için iki isim ön plana çıktı: Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu.

3Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Listelerin teslim edilmesi için son tarihin 8 Nisan olması nedeniyle başka isimlerin hazırlık için yeterli zamanının olması çok adaylı seçim ihtimalini düşürdü.

4Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

19 Haziran 2021’deki seçimde de aday olan ve aldığı oy ile dikkatleri çeken Metin Öztürk, en hazır isim olarak görülüyor. Öztürk’ün seçimden sonra da ekibini koruması ve sürekli olarak toplantılar düzenlemesi avantajı olarak gösteriliyor. Metin Öztürk’ün kısa süre içerisinde de listesini divan başkanlığına vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte adaylık için adı geçen diğer isim ise Eşref Hamamcıoğlu...

5Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Son seçimi 41 oyla kaybeden Hamamcıoğlu’nun liselilerin desteği ile seçime girmesi bekleniyor. Hamamcıoğlu’nun, mali yönden nasıl mesajlar vereceği ve hangi isimleri listesine alacağı merakla bekleniyor. Camianın ileri gelenlerinin ikna etmeyi istediği eski başkan Dursun Özbek, seçime kesinlikle girmeyi düşünmüyor. Özbek’in, istediği tek adaylı seçim ihtimalinin düşük olması nedeniyle aday olması beklenmiyor.

6Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Faruk Süren ve Ali Dürüst gibi isimler Özbek’i ikna etmek için yoğun mesai harcasa da olumlu bir yanıt alamadı. Eski başkanlardan Ünal Aysal ise çevresine, “Bir değerlendirme yapacağım. Cuma gününe kadar kararım netleşir” diyerek adaylık için açık kapı bıraktı.

7Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Galatasaray’ın ileri gelenlerinden Ahmet Ocaklı, Dursun Özbek’in seçime girmemesi durumunda yeni bir isim ortaya attı. Ocaklı’nın, Başkan Burak Elmas’ın kayınpederi ve Cim-Bom’un eski başkanını çatı aday olarak sunduğu ifade edildi. Süren’in buna ne cevap vereceği daha sonra ortaya çıkacak.

8FATİH TERİM BAŞKAN İDDİASI

FATİH TERİM BAŞKAN İDDİASI

Galatasaray'da roller değişiyor. Burak Elmas'ın teknik direktörlük görevinden aldığı Fatih Terim şimdi başkanlık koltuğuna aday... Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden birisi tecrübeli hocayı takımın başından almasıydı. Torrent seçimiyle de şimşekleri üzerine çeken Elmas, genel kurul tarafından kızağa çekilirken şimdi gözler 30 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi.

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Şimdi Terim'in önünde iki yol var. Ya yeni seçilecek başkanla el sıkışıp yeniden takımın başına geçecek ya da başkan olup kulübün başına... İlk ihtimal zor görünüyor. Çünkü bu kez başkan adaylarının tek hoca tercihi değil...

10Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Taraftarlar, başkan adayı olması için sosyal medyada kampanya başlattı. Başta Ahmet Yüce Ocaklı olmak üzere pek çok kongre üyesi de Terim'e, "Takımın başında büyük başarılara imza attım. Artık başkan olmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

11Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Dinçer Azaphan, Erden Timur hatta Bahattin Demirbilek gibi isimlerin, Terim'in olası yönetimine girmeye hazır olduğu belirtiliyor. Karar arifesinde olan Fatih Terim'in de aday olmaya sıcak baktığı ve üzerinde genel bir uzlaşı olması halinde seçime aday olarak girmeyi ciddi ciddi düşündüğü gelen haberler arasında... Başarılı hocanın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

12Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Fatih Terim, teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından sessizliğe büründü. Burak Elmas'ın kendisini hedef alan sözlerine dahi yanıt vermeyi tercih etmeyen Terim, bu süreçte üyeleri etkilememek için son Divan Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmadı.

13Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Rezan Epözdemir, başkan adaylığıyla ilgili açıklamada bulundu. Epözdemir'in "Başkanlık konusunu hocamla etraflıca konuşmadık" sözleri Terim'in adaylığının gündemde olduğu şeklinde yorumlandı.

14Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

Epözdemir ayrıca, "Fatih Terim, Galatasaray'ın her kademesinde görev yapabilecek kalitede birisi. Nerede hizmet etmek isterse Galatasaraylılar ona her zaman kucak açar" diye konuştu.

15Galatasarayın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiyeyi sallayacak

 

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