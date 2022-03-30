Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim oluyor... Yönetim kurulundaki isimler Türkiye'yi sallayacak

19 Haziran 2021’deki seçimde de aday olan ve aldığı oy ile dikkatleri çeken Metin Öztürk, en hazır isim olarak görülüyor. Öztürk’ün seçimden sonra da ekibini koruması ve sürekli olarak toplantılar düzenlemesi avantajı olarak gösteriliyor. Metin Öztürk’ün kısa süre içerisinde de listesini divan başkanlığına vereceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüpte adaylık için adı geçen diğer isim ise Eşref Hamamcıoğlu...