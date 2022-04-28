Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGalatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...
• 28 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Galatasaray''ın gündeminde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var: 1-Elneny, 2- Seri. Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanan Elneny'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Cenk Ergün de, Metin Öztürk'ün futbol aklı Levent Nazifoğlu da şimdiden transfer için kolları sıvadı. Üstelik, iki ismin görüştükleri oyuncular bile aynı...

• 28 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...
ABONE OL

Galatasaray'da gözler artık 30 Nisan'daki seçimli kongrede. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak.

2Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor.

3Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Bunun için iki aday da, futbolun başına getirmeyi düşündükleri isimlere gerekli talimatları vermiş durumda.

4Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Hamamcıoğlu adına Cenk Ergün, Öztürk adına da Levent Nazifoğlu, menajerlerle görüşmelere başladı. İlginç olan, iki tarafın da hemen hemen aynı isimlerle görüşmesi.

5Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Önceliği orta sahaya ve bonservis sorunu olmayan oyunculara veren ikilinin gündeminde, yolu daha önce Türkiye'den geçmiş iki isim var.

6Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Bunlardan biri, Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan ve bu sezon özellikle son haftalarda Arsenal'de yeniden forma şansı bulmaya başlayan Mohamed Elneny...

7Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Devre arasında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen, ancak İngiliz kulübüyle bağlarını koparamadığı için alınamayan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun kontratı sona eriyor. Elneny cephesinde Türkiye'ye transfer düşüncesine oldukça sıcak bakılıyor. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'ye veda etmesi halinde Galatasaray'a imza atabilir.

8Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Elneny ile birlikte orta sahaya düşünülen bir diğer oyuncu, Galatasaray'ın formasını geçmiş dönemde kiralık olarak giyen Jean Michael Seri... Teknik direktörlük koltuğunda otururken Fatih Terim'in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fulham'ın yeniden Premier Lig'e dönme hedefine en önemli katkıyı yapan isimlerden oldu.

9

Seri'nin sözleşmesi de bitiyor, ancak durumu Elneny'den biraz farklı. Fulham, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak isterse, kontrat uzatma opsiyonuna sahip. Seri'nin yeniden Galatasaray'a dönüş düşüncesine yeşil ışık yaktığı, ancak Fulham'ın kararını beklemek üzere süre istediği öğrenildi.

10Galatasaraydan iki bomba birden Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti

Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı

Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı