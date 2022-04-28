Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...
Galatasaray''ın gündeminde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var: 1-Elneny, 2- Seri. Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanan Elneny'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Cenk Ergün de, Metin Öztürk'ün futbol aklı Levent Nazifoğlu da şimdiden transfer için kolları sıvadı. Üstelik, iki ismin görüştükleri oyuncular bile aynı...
Galatasaray'da gözler artık 30 Nisan'daki seçimli kongrede. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak.
İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor.
Bunlardan biri, Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan ve bu sezon özellikle son haftalarda Arsenal'de yeniden forma şansı bulmaya başlayan Mohamed Elneny...
Devre arasında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen, ancak İngiliz kulübüyle bağlarını koparamadığı için alınamayan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun kontratı sona eriyor. Elneny cephesinde Türkiye'ye transfer düşüncesine oldukça sıcak bakılıyor. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'ye veda etmesi halinde Galatasaray'a imza atabilir.
Elneny ile birlikte orta sahaya düşünülen bir diğer oyuncu, Galatasaray'ın formasını geçmiş dönemde kiralık olarak giyen Jean Michael Seri... Teknik direktörlük koltuğunda otururken Fatih Terim'in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fulham'ın yeniden Premier Lig'e dönme hedefine en önemli katkıyı yapan isimlerden oldu.