Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı

Federasyonun sezon başında belirlediği rakamlara göre takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin lira, beraberlik için de 1 milyon 400 bin lira prim veriliyor. Şu ana kadar 10 yenilgi yaşayan Galatasaray 22 milyon 700 liralık gelirden oldu.