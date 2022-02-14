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GalatasarayGalatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı
• 14 Şubat 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı

Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni teknik direktör konusunda aday sayısı ikiye düştü. CV'sinde 'şampiyon hoca' yazan genç antrenörün 'ben bu yükün altına girmeye hazırım' demesi Burak Elmas üzerinde baskı yaratırken, sarı kırmızılı camiada 'bir an önce değişim zamanı' serzenişleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

• 14 Şubat 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı
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Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray sadece sahada değil, kasada da kaybediyor. Süper Lig'de 25 maçta sadece 29 puan alabilen Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek yaklaşık 34 milyon liralık başarı primini de kaybetmiş oldu.

2Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Federasyonun sezon başında belirlediği rakamlara göre takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin lira, beraberlik için de 1 milyon 400 bin lira prim veriliyor. Şu ana kadar 10 yenilgi yaşayan Galatasaray 22 milyon 700 liralık gelirden oldu.

3Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Sarı-Kırmızılılar aldığı 8 beraberlikle de 11 milyon 200 bin lirayı elinin tersiyle itti. Böylece toplam 33 milyon 900 bin liralık prim kazanma şansı kaybedildi. Galatasaray Yönetimi sezon başında 25 milyon euro'luk bonservis harcaması yapmış ve kadroyu neredeyse baştan aşağıya değiştirmişti.

4Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Ekonomik anlamda çok büyük bir darboğazdan geçen sarı-kırmızılıların yaşadığı bu sezon yaşadığı maddi kayıp, önümüzdeki dönemde kulübün karşısına çok ciddi bir problem olarak çıkacak. Son dönemde futbolcu maaşlarını ödemekte ciddi sorunlar yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde kaynak yaratmakta fazlasıyla zorlanmıştı.

5Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden biri geçiren Galatasaray'a Domenec Torrent de ilaç olamadı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası dahil son 15 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.

6İşte Galatasaraydaki son gelişmeler:

İşte Galatasaray'daki son gelişmeler:

-Torrent'in kredisi erken tükendi. Kayseri maçının rekor şut sayısına rağmen kazanılamaması, sabır taşırdı. Terim'den sonra Torrent de topu futbolculara attı. "Benim işim ceza sahasına kadar, sonrası onların işi" ifadelerini kullandı.

7Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

-Mental olarak çöken futbolcular, her türlü desteğe rağmen bekleneni veremiyor. Kilit bölgede oynayan Berkan ve Taylan, hem defansif hem ofansif anlamda sınıfta kaldı. Pulgar 11'e girecek. Takımın en çok para kazanan isimlerinden olan Babel ve Feghouli yokları oynuyor. Cezayirli'nin ligde 2 gol-2 asisti var, Hollandalının katkısı ise sıfır!

8Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Galatasaray 'da Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Domenec Torrent geldi. Ancak İspanyol teknik adam, şans bulduğu dönem içerisinde hayal kırıklığı yarattı. Aslan, saha içinde uyum ve iletişim problemlerini çözemezken, oynanan futbolda da ilerleme kaydedilemedi.

9Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Hâl böyle olunca başkan Burak Elmas, yeni arayışlar içerisine girdi. Gelen son haberlere göre Galatasaray'ın yeni hocasının yerli olması bekleniyor. Bu anlamda ise daha önce Sarı- Kırmızılı camiada görev yapmış isimlere şans vermesi hedefleniyor. Listede ise iki aday var.

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1985-2005 yıllarında Sarı- Kırmızılı formayı terleten ve 2008-2009'da 16 maç boyunca Galatasaray'ı çalıştıran Bülent Korkmaz adaylardan biri. Bir diğer isim de 1990-2001 ile 2006- 2008'de Cim Bom'da görev yapan teknik direktörlük kariyerinde ise Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk. Galatasaray Yönetimi'nin iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, kısa süre içerisinde radikal kararların alınacağı öğrenildi.

11Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

Adı Galatasaray ile anılan Okan Buruk, konuyla ilgili olarak, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor" açıklamasını yaptı.

12Galatasarayda son dakika Şampiyon teknik adam ben bu yükün altına girerim dedi Burak Elması baskı altına aldı

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Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı

Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı

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