Galatasaray'da son dakika! Şampiyon teknik adam 'ben bu yükün altına girerim' dedi Burak Elmas'ı baskı altına aldı
Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni teknik direktör konusunda aday sayısı ikiye düştü. CV'sinde 'şampiyon hoca' yazan genç antrenörün 'ben bu yükün altına girmeye hazırım' demesi Burak Elmas üzerinde baskı yaratırken, sarı kırmızılı camiada 'bir an önce değişim zamanı' serzenişleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray sadece sahada değil, kasada da kaybediyor. Süper Lig'de 25 maçta sadece 29 puan alabilen Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek yaklaşık 34 milyon liralık başarı primini de kaybetmiş oldu.
Ekonomik anlamda çok büyük bir darboğazdan geçen sarı-kırmızılıların yaşadığı bu sezon yaşadığı maddi kayıp, önümüzdeki dönemde kulübün karşısına çok ciddi bir problem olarak çıkacak. Son dönemde futbolcu maaşlarını ödemekte ciddi sorunlar yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde kaynak yaratmakta fazlasıyla zorlanmıştı.
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden biri geçiren Galatasaray'a Domenec Torrent de ilaç olamadı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası dahil son 15 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.
-Mental olarak çöken futbolcular, her türlü desteğe rağmen bekleneni veremiyor. Kilit bölgede oynayan Berkan ve Taylan, hem defansif hem ofansif anlamda sınıfta kaldı. Pulgar 11'e girecek. Takımın en çok para kazanan isimlerinden olan Babel ve Feghouli yokları oynuyor. Cezayirli'nin ligde 2 gol-2 asisti var, Hollandalının katkısı ise sıfır!
Hâl böyle olunca başkan Burak Elmas, yeni arayışlar içerisine girdi. Gelen son haberlere göre Galatasaray'ın yeni hocasının yerli olması bekleniyor. Bu anlamda ise daha önce Sarı- Kırmızılı camiada görev yapmış isimlere şans vermesi hedefleniyor. Listede ise iki aday var.
1985-2005 yıllarında Sarı- Kırmızılı formayı terleten ve 2008-2009'da 16 maç boyunca Galatasaray'ı çalıştıran Bülent Korkmaz adaylardan biri. Bir diğer isim de 1990-2001 ile 2006- 2008'de Cim Bom'da görev yapan teknik direktörlük kariyerinde ise Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk. Galatasaray Yönetimi'nin iki isim üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, kısa süre içerisinde radikal kararların alınacağı öğrenildi.
Adı Galatasaray ile anılan Okan Buruk, konuyla ilgili olarak, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor" açıklamasını yaptı.