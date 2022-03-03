• 03 Mart 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da skandal! Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...
Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde Başkan Burak Elmas'ın düzenlediği toplantı büyük ses getirmişti. Başkan Elmas, Falcao ve Sekidika'nın sarı-kırmızılı kulübe olan maliyetlerini açıklamıştı. Başkan Elmas'ın açıklamalarının ardından Omar Elabdallaoui’nin sözleşmesinde yer alan maddede şaşkınlık yarattı.
• 03 Mart 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde son 7 yılda menajerlere 40 milyon euro ödendiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılan Falcao ve yeniden ekibe dönen Omar Elabdallaoui’nin menajerlerine, bu oyuncular forma giydikçe ekstra bonuslar verildiği ortaya çıktı. Bu durumun tespit edilmesi sarı-kırmızılı yönetimde şaşkınlık yarattı.
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