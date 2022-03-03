Galatasaray'da skandal! Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...

Omar'a milli takım müjdesi

Bu arada Omar’a bir müjde de milli takımdan geldi. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, “Omar’ın durumunu yakından takip ediyoruz. Sahaya çıktığı iki maçı da izledim. Açıkçası fizik olarak gayet iyi durumda olduğunu gördüm” diye konuştu.