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GalatasarayGalatasaray'da skandal! Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da skandal! Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...
• 03 Mart 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da skandal! Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde Başkan Burak Elmas'ın düzenlediği toplantı büyük ses getirmişti. Başkan Elmas, Falcao ve Sekidika'nın sarı-kırmızılı kulübe olan maliyetlerini açıklamıştı. Başkan Elmas'ın açıklamalarının ardından Omar Elabdallaoui’nin sözleşmesinde yer alan maddede şaşkınlık yarattı.

• 03 Mart 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda skandal Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde son 7 yılda menajerlere 40 milyon euro ödendiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılan Falcao ve yeniden ekibe dönen Omar Elabdallaoui’nin menajerlerine, bu oyuncular forma giydikçe ekstra bonuslar verildiği ortaya çıktı. Bu durumun tespit edilmesi sarı-kırmızılı yönetimde şaşkınlık yarattı.

2Galatasarayda skandal Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...

30 yaşındaki Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon başında Olympiakos'a veda etmiş ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

3Galatasarayda skandal Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...

Skeid Oslo altyapısında futbol kariyeri başlayan Omar Elabdellaoui daha önce Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City formaları da giydi.

4Galatasarayda skandal Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...

Omar Elabdellaoui geçtiğimiz yıl yılbaşı akşamında ailesiyle vakit geçirdiği esnada talihsiz bir kazada gözünden yaralanmış ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Norveçli sağ bek Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplamda 15 karşılaşmada oynama başarısı gösterdi.

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Omar'a milli takım müjdesi

Bu arada Omar’a bir müjde de milli takımdan geldi. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, “Omar’ın durumunu yakından takip ediyoruz. Sahaya çıktığı iki maçı da izledim. Açıkçası fizik olarak gayet iyi durumda olduğunu gördüm” diye konuştu.

6Galatasarayda skandal Omar Elabdallaoui oynadıkça menajerine...

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