Galatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Hamamcıoğlu, "Bu sabah Sayın Burak Elmas ile telefon görüşmem sonrasında kendisiyle mutabık kaldık, bir toplantı yapması konusunda. O da saat 13'e randevu verdi. Özetlemek gerekirse, bu kaostan çıkartmanın tek faktörü bir an önce yeniden seçim kararı alınmasıydı. Bu konuda başkanın mutabakatı tam olmakla birlikte bizim önerimiz olan 21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı.