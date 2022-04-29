Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGalatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti
• 29 Nisan 2022 - 16:47 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Yarın düzenlenmesi beklenen Galatasaray'da seçimlerin iptal olması camiada deprem etkisi yarattı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu 'Burak Elmas'a bu sabah konuştuk bazı kararlarda mutabık kaldık" derken Metin Öztürk ise 'Seçim 28 Mayıs'tadır' ifadelerini kullandı.

• 29 Nisan 2022 - 16:47 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti
ABONE OL

Galatasaray Başkan Adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından Burak Elmas ile yaptıkları toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

2Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Görüşmenin ardından konuşan Metin Öztürk, "Seçim iptal oldu, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan. Aykutalp ve Burak Başkanlar da toplantıdaydı. Şeffaf olmayan bir süreç var. İstiyoruz ki bu süreci netleştirsin. Saat 5'te bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Büyük ihtimalle netleştirecektir.

3Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

İki başkan adayına da bir seçim tarihi sordu. Eşref Başkanla beraber, en uygun ve en kısa tarih 28 Mayıs. Mutabık kaldık adaylar olarak. Kulüp başkanı Sayın Burak Elmas da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama uyacağıyla ilgili fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor.

4Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Hala bütçe genel kurulundan, mali genel kurul değil, bahsediliyor. Bu kadar kaotik ortamda öncelik seçimli genel kurulun yapılmasıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması bizleri rahatsız ediyor. 3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz.

5Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Çıkarsınız 28'e 1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28'e 1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır." ifadelerini kullandı.

6Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise, "Biz yarın seçim olmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına, farklı yöntemlerle ve hukuki labirentlerle müdahale edilmiştir.

7Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu karara açık müdahaledir. Bundan önceki seçim seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecektir. Bu örnek de gösteriyor ki Galatasaray'ın bir an önce kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Bu seçim sürecinin akamete uğraması, Galatasaray'ın kendi içerisinde daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

8Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Hamamcıoğlu, "Bu sabah Sayın Burak Elmas ile telefon görüşmem sonrasında kendisiyle mutabık kaldık, bir toplantı yapması konusunda. O da saat 13'e randevu verdi. Özetlemek gerekirse, bu kaostan çıkartmanın tek faktörü bir an önce yeniden seçim kararı alınmasıydı. Bu konuda başkanın mutabakatı tam olmakla birlikte bizim önerimiz olan 21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı.

9Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, bir tasarruf Galatasaray'ı daha büyük kaosa götürecektir.

10Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Üçüncü adayın ismiyle ilgili tahminim yok. Bu seçimin ertelenmiş olması herhangi bir şekilde hazırlık olabilir. Belki de olmaz. Ancak tahminim üçüncü aday çıkmayacağı yönünde. 21-28 Mayıs olmaz demedi, bir rezervle değerlendireceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

11Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Burak Elmas'ın bütçe genel kurulu yapmak istediğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendisi önce bir bütçe genel kurulu yapmak istediğini söyledi. Bu aşamada bunun ne kadar doğru olduğunu değerlendireceğiz. Seçim kararını yönetim kuruluyla görüştükten sonra karar defterine hiçbir şerh koymaksızın ifade ederse istifaya gerek yok.

12Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

İlla istifa etsin diye bir arzumuz yok. Ancak mecbur kalınırsa bu da bir mekanizmadır." dedi.

13Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti
14Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Metin Öztürk, "Sayın Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi." dedi. Hamamcıoğlu da bu sözü teyit ederek, " Burak Elmas "İstifa etmeyi düşünmüyorum" dedi. Bir karar alacağım seçim tarihiyle ilgili dedi.

15Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Biz o tarihin 21-28 Mayıs olması için ısrarcıyız. Kendimiz için değil, Galatasaray'ın kaostan çıkması için." açıklamasını yaptı.

16Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Metin Öztürk, "Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan birine güvenmek zorundasınız. Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs diye tarihi netleştirdik. Bizde tereddüt var. Bu bulutu dağıtmak için buradayız. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs'tır! 28 Mayıs'ın dışındaki her tarih, her aday bir şüphe yaratır." sözleriyle konuşmayı noktaladı.

17Galatasarayda seçim meçim yok Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Galatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti

Sabri Sarıoğlu'nun kabusu G.Saray'a geri dönüyor! 'Beni takımdan o gönderdi'

Sabri Sarıoğlu'nun kabusu G.Saray'a geri dönüyor! 'Beni takımdan o gönderdi'

Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro

Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro