Galatasaray'da seçim meçim yok! Kongre iptal edildi Hamamcıoğlu ve Öztürk isyan etti
Yarın düzenlenmesi beklenen Galatasaray'da seçimlerin iptal olması camiada deprem etkisi yarattı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu 'Burak Elmas'a bu sabah konuştuk bazı kararlarda mutabık kaldık" derken Metin Öztürk ise 'Seçim 28 Mayıs'tadır' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkan Adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından Burak Elmas ile yaptıkları toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu karara açık müdahaledir. Bundan önceki seçim seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecektir. Bu örnek de gösteriyor ki Galatasaray'ın bir an önce kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Bu seçim sürecinin akamete uğraması, Galatasaray'ın kendi içerisinde daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.
Hamamcıoğlu, "Bu sabah Sayın Burak Elmas ile telefon görüşmem sonrasında kendisiyle mutabık kaldık, bir toplantı yapması konusunda. O da saat 13'e randevu verdi. Özetlemek gerekirse, bu kaostan çıkartmanın tek faktörü bir an önce yeniden seçim kararı alınmasıydı. Bu konuda başkanın mutabakatı tam olmakla birlikte bizim önerimiz olan 21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı.
Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, bir tasarruf Galatasaray'ı daha büyük kaosa götürecektir.
Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Üçüncü adayın ismiyle ilgili tahminim yok. Bu seçimin ertelenmiş olması herhangi bir şekilde hazırlık olabilir. Belki de olmaz. Ancak tahminim üçüncü aday çıkmayacağı yönünde. 21-28 Mayıs olmaz demedi, bir rezervle değerlendireceğini söyledi." açıklamasını yaptı.
Burak Elmas'ın bütçe genel kurulu yapmak istediğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendisi önce bir bütçe genel kurulu yapmak istediğini söyledi. Bu aşamada bunun ne kadar doğru olduğunu değerlendireceğiz. Seçim kararını yönetim kuruluyla görüştükten sonra karar defterine hiçbir şerh koymaksızın ifade ederse istifaya gerek yok.
Metin Öztürk, "Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan birine güvenmek zorundasınız. Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs diye tarihi netleştirdik. Bizde tereddüt var. Bu bulutu dağıtmak için buradayız. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs'tır! 28 Mayıs'ın dışındaki her tarih, her aday bir şüphe yaratır." sözleriyle konuşmayı noktaladı.