Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler

Bizim aklımızda 2-3 teknik adam var, Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var. Çim saha, Levent Nazifoğlu'nun işi olacak. Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Önceliğimiz takımın ödemeleri olacak. 200 milyon TL hazır. TFF ile iyi ilişkiler kurup masada olmak istiyoruz."