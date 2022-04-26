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GalatasarayGalatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler
• 26 Nisan 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler

Devre arasında Gedson Fernandes transferini gerçekleştiremeyen ve yıldız futbolcunun yerini Şilili ön liberoyla dolduran Galatasaray yönetimi son kararını verdi. Torrent'in raporuna göre hareket eden yönetimin tecrübeli oyuncuya '1 yıl daha kal' teklifinde bulunduğu öğrenildi.

• 26 Nisan 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

2Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde hata yapmak istemiyor.

3Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Tüm bu transfer arayışları devam ederken Aslan, performansından memnun kalınmayan Erick Pulgar ilgili bomba bir karara imza attı.

4Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Son iki haftada ortaya koyduğu performans ile takımın en iyi isimlerinden olan Erick Pulgar için planlar da değişmeye başladı.

5Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Devre arasında Fiorentina'dan 6 ay için kiralanan Şilili oyuncu, ilk etapta hayal kırıklığı yaratırken, formasını da kaybedip eleştirilerin odağı olmuştu.

6Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Yeni Malatyaspor'un ardından Altay karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkan Pulgar, orta sahada takımı yönlendiren isim haline geldi.

7Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesinde atağın hazırlayıcısı olan 28 yaşındaki oyuncuya yeniden kredi açıldı.

8Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Satın alma opsiyonu olmayan Pulgar, sezon sonunda Fiorentina'ya geri dönecek.

9Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

İtalyan ekibi ile 1 yıl kontratı kalması ve takımda düşünülmemesi nedeniyle Pulgar, bir kez daha transfer pazarında olacak.

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Sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek oyuncu, etkili olursa Fiorentina'nın kapısı çalınacak.

11Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

G.Saray cephesi Şilili orta sahanın bonservisi bedelsiz olarak verilirse yıllık ücretini ödemek koşulu ile oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

12Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

G.Saray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, GS TV'de konuştu. 21 sponsor ile anlaştıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi: "Yerli bir teknik direktör arayışımız var. Biz bu başarısız durumun devam etmesine tahammül etmeyiz. Tazminata bakmayız ama hocamız bizi ikna ederse devam ederiz.

13Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Bizim aklımızda 2-3 teknik adam var, Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var. Çim saha, Levent Nazifoğlu'nun işi olacak. Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Önceliğimiz takımın ödemeleri olacak. 200 milyon TL hazır. TFF ile iyi ilişkiler kurup masada olmak istiyoruz."

14Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

G.Saray, Altay galibiyeti ile birlikte 47 puana ulaşıp son yılların en kötü sezonu olma riskini de ortadan kaldırdı. Aslan 34 haftalık süreçlere bakıldığında 2010-11 sezonunda 46 puan toplarken sezonu 8. sırada tamamlamıştı.

15Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.

16Galatasarayda inanılmaz gelişme Eşyalarını toplamış gidiyordu 1 yıl daha kal dediler

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