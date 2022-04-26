Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler
Devre arasında Gedson Fernandes transferini gerçekleştiremeyen ve yıldız futbolcunun yerini Şilili ön liberoyla dolduran Galatasaray yönetimi son kararını verdi. Torrent'in raporuna göre hareket eden yönetimin tecrübeli oyuncuya '1 yıl daha kal' teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Tüm bu transfer arayışları devam ederken Aslan, performansından memnun kalınmayan Erick Pulgar ilgili bomba bir karara imza attı.
Bizim aklımızda 2-3 teknik adam var, Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var. Çim saha, Levent Nazifoğlu'nun işi olacak. Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Önceliğimiz takımın ödemeleri olacak. 200 milyon TL hazır. TFF ile iyi ilişkiler kurup masada olmak istiyoruz."
Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.