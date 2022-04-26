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GalatasarayGalatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti
• 26 Nisan 2022 - 08:14 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti

Burak Elmas'ın seçim kararı almasından sonra eşyalarını toplayan iki futbol yöneticisi İstanbul'dan ayrılıyor... Galatasaray'la ilişkisini kesen iki ismin bir tanesi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'yla anlaştığı, diğerinin ise İtalya'ya geri döndüğü ortaya çıktı.

• 26 Nisan 2022 - 08:14 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti
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Geçen yıl 19 Haziran'da Galatasaray'da başkan seçilen Burak Elmas cumartesi günü yapılacak seçim sonrası koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık sonrası seçim kararı alan Elmas'ın görevinden ayrılması Galatasaray'da birçok taşı da yerinden oynatacak.

2Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos şubat ayında sürpriz bir şekilde Başkan Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta sonra ise sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirilmişti.

3Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Takvim'in haberine göre; bu iki ismin önümüzdeki haftadan itibaren Sarı-Kırmızılı kulüple ilişikleri kesilecek. Ne Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk, Campos ve Sensibile ile çalışmayı kesinlikle düşünmüyor.

4SENSİBİLE İTALYAYA GERİ DÖNDÜ

SENSİBİLE İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ

Ancak bu iki ismin Galatasaray'a 3 aylık faturası dudak uçuklatacak cinsten. Alınan bilgilere göre Campos'un aylık maaşı 100 bin Euro. Sensibile ve ekibinde yer alan iki kişinin toplam aylık maaşının ise 50 bin Euro olduğu belirtiliyor.

5LUİS CAMPOS CELTA VİGOYLA ANLAŞMAYA VARDI

LUİS CAMPOS CELTA VİGO'YLA ANLAŞMAYA VARDI

Böylece bu iki ismin 3 aylık faturası 450 bin Euro yani yaklaşık 7.2 milyon lirayı buluyor. Üstelik Campos ve Sensibile'nin Galatasaray'a önemli bir katkı vermeden görevden ayrılacakları belirtiliyor.

6Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Geçen sezon 24Erzincanspor'dan bedelsiz transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması altında fırtına gibi esmeye devam ediyor. 'Kerem Potter' lakabını alan 23 yaşındaki futbolcu, Altay karşısında bu defa sihrini dar açıdan, kalecinin kapattığı köşeye yaptı.

7Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Bu müthiş golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. 3 de asisti bulunan futbolcu bu sezon Cimbom'un 12 puanına direkt katkı yaptı ve toplamda 13.5 milyon TL kazandırdı. Bu sezon 49 resmi maç oynayan Galatasaray'da 48 kez sahada yer aldı ve sadece bir 1 maç kaçırdı.

8Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Ligde 33, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 resmi maçta da milli formayı taşıdı. Dünya çapında en çok forma giyen 5 isim arasına girmeyi başardı.

9Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Toplamda 15 gol, 7 asiste imza attı. Bu sezon Süper Lig'de 70'ten fazla şut çeken, 70'ten fazla çalım atan ve 45'ten fazla şut pası veren tek oyuncu durumunda... İki sezonda Galatasaraylıların yeni kahramanı haline gelen Kerem, Avrupa takımlarını da peşine takmayı başardı.

10Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

Lyon, Roma ve Stuttgart başta birçok takımla anılıyor ve menajerlerin teklif yapabilmek için yeni yönetimi beklediği belirtiliyor. Kerem Aktürkoğlu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen birçok ismi geride bıraktı.

11Galatasarayda FLAŞ GELİŞME 2 ayrılık daha kesinleşti Biri İspanyaya diğeri İtalyaya gitti

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