Galatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti

Bu müthiş golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. 3 de asisti bulunan futbolcu bu sezon Cimbom'un 12 puanına direkt katkı yaptı ve toplamda 13.5 milyon TL kazandırdı. Bu sezon 49 resmi maç oynayan Galatasaray'da 48 kez sahada yer aldı ve sadece bir 1 maç kaçırdı.