Galatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti
Burak Elmas'ın seçim kararı almasından sonra eşyalarını toplayan iki futbol yöneticisi İstanbul'dan ayrılıyor... Galatasaray'la ilişkisini kesen iki ismin bir tanesi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'yla anlaştığı, diğerinin ise İtalya'ya geri döndüğü ortaya çıktı.
Geçen yıl 19 Haziran'da Galatasaray'da başkan seçilen Burak Elmas cumartesi günü yapılacak seçim sonrası koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık sonrası seçim kararı alan Elmas'ın görevinden ayrılması Galatasaray'da birçok taşı da yerinden oynatacak.
Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos şubat ayında sürpriz bir şekilde Başkan Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta sonra ise sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirilmişti.
Bu müthiş golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. 3 de asisti bulunan futbolcu bu sezon Cimbom'un 12 puanına direkt katkı yaptı ve toplamda 13.5 milyon TL kazandırdı. Bu sezon 49 resmi maç oynayan Galatasaray'da 48 kez sahada yer aldı ve sadece bir 1 maç kaçırdı.
Lyon, Roma ve Stuttgart başta birçok takımla anılıyor ve menajerlerin teklif yapabilmek için yeni yönetimi beklediği belirtiliyor. Kerem Aktürkoğlu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen birçok ismi geride bıraktı.