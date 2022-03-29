• 29 Mart 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da Burak Elmas'tan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var
Yeni başkan ve yeni teknik direktörünü arayan Galatasaray'da sezon sonunda tam 10 futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'den bonservis geliri beklerken kalan 7 oyuncunun serbest kalacak olması dikkat topladı.
• 29 Mart 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçim heyecanı yaşanıyor..
4
Öncelikli olarak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor..
9
Marcao
Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Marcao, kulübe kaynat yaratmak adına 20-25 milyon Euro gibi bonservisle takımdan ayrılabilir. Brezilyalı stoper ile İtalyan takımları ve İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor.
10
12
13
15
Mostafa Mohamed.
Galatasaray, beklenen patlamayı yapamayan bir türlü yapamayan Mostafa Mohamed'i uygun bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcüden 10 milyon Euro gelir bekliyor..
16