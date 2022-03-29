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GalatasarayGalatasaray'da Burak Elmas'tan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Burak Elmas'tan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var
• 29 Mart 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Burak Elmas'tan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Yeni başkan ve yeni teknik direktörünü arayan Galatasaray'da sezon sonunda tam 10 futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'den bonservis geliri beklerken kalan 7 oyuncunun serbest kalacak olması dikkat topladı.

• 29 Mart 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var
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Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçim heyecanı yaşanıyor..

2Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Sarı-kırmızılı kulüp, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantının 30 Nisan'da yapılacağını duyurdu..

3Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'la beraber birçok ayrılık yaşanacak..

4Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Öncelikli olarak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor..

5Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

İspanyol çalıştırıcının yanı sıra sportif direktör Pasquale Sensibile de Burak Elmas döneminin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrılacak..

6Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Torrent'le beraber bazı futbolcuların da takımdan ayrılması gündemde..

7Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

İşte sarı-kırmızılılarda sezon sonunda kaynak yaratma adına gönderebilecek isimler ve takımdan ayrılacak isimler:.

8Fatih Öztürk

Fatih Öztürk

Sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme imzalanması planlanmıyor..

9Marcao

Marcao

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Marcao, kulübe kaynat yaratmak adına 20-25 milyon Euro gibi bonservisle takımdan ayrılabilir. Brezilyalı stoper ile İtalyan takımları ve İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor.

10Semih Kaya

Semih Kaya

Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoper ile devam etmeyi düşünmüyor..

11

Erick Pulgar.

Galatasaray'a devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ve hiçbir varlık gösteremeyen Pulgar, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sarı-kırmızılılar, Şilili orta sahanın bonservisini almayı düşünmüyor..

12Alexandru Cicaldau.

Alexandru Cicaldau.

Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Rumen orta sahanın performansından memnun değil. 24 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler dinlenecek..

13Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Bankalar Birliği'ne ödeme yapacak olan ve oyuncuların ödemelerini 2 ay geriden ödeyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kaynak yaratma adına satılabilir. Genç futbolcuyu Atletico Madrid, Lyon, Tottenham ve Arsenal gibi kulüpler izliyor. Sarı-kırmızılılar Kerem'den en az 25 milyon Euro gelir bekliyor.

14Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli oyuncu ile yeni anlaşma yapılmayacak. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takıma veda edecek.

15Mostafa Mohamed.

Mostafa Mohamed.

Galatasaray, beklenen patlamayı yapamayan bir türlü yapamayan Mostafa Mohamed'i uygun bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcüden 10 milyon Euro gelir bekliyor..

16Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun olunmayan milli golcü ile yeni sezonda devam edilmeyecek.

17

Arda Turan

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun duruma göre gelecek sezon teknik heyette görev alması gündemde.

18Galatasarayda Burak Elmastan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

 

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