Galatasaray'da Burak Elmas'tan sonra kopan kopana... 10 ayrılık var

Bankalar Birliği'ne ödeme yapacak olan ve oyuncuların ödemelerini 2 ay geriden ödeyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kaynak yaratma adına satılabilir. Genç futbolcuyu Atletico Madrid, Lyon, Tottenham ve Arsenal gibi kulüpler izliyor. Sarı-kırmızılılar Kerem'den en az 25 milyon Euro gelir bekliyor.