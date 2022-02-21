Galatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...

Portekizli futbol adamının, Torrent’in çok kötü bir tablo devraldığını belirterek, "O takımın başına geldiğinde takımın durumu felaketti. Burada sorumlu Torrent olamaz. Onunla ilgili zamana ihtiyaç var. Sonunda güzel bir tablo bırakacağına sonuna kadar inanıyorum. Torrent bunu başarabilecek bir isim. Kendi sistemini kurduğunda çok başka bir Galatasaray bize izletecek" dediği öğrenildi.