Galatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...
Kritik Göztepe maçı öncesi İzmir'e giden ve Gürsel Aksel Stadı'nda renktaşıyla karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da 4 futbolcunun kadro dışı kalması camiada şok etkisi yarattı. İşte Torrent'in kafileye almadığı o oyuncular...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.
Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.
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Cim-Bom’un bugünkü Göztepe deplasmanında en çok merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağıydı. Domenec Torrent’in, Gomis ve Muhammed arasında tercihini Fransız forvetten yana kullanacağı öğrenildi. Taylan’ı keserek 6 numara pozisyonunda yeni transfer Pulgar’ı oynatacak olan Torrent, sol bekte ise Ömer Bayram’ı değerlendirecek. Galatasaray’da geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç da 11’deki yerini alacak.
Göztepe maçının son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, daha sonra özel uçakla İzmir’e gitti.Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken, Uruguaylı file bekçisi oynamamasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak için deplasman kafilesine dahil oldu.
Cim-Bom’daki esas sürpriz, Morutan ile Arda’da yaşandı. Teknik direktör Domenec Torrent, Rumen oyuncuyu ilk kez karşılaşmanın kadrosuna almazken, Arda Turan da arkadaşlarıyla birlikte yer almadı. İki futbolcunun da kadro dışı kalmasının teknik adam tercihi olduğu belirtildi. Bu iki oyuncu dışında, Alparslan ile Fatih de İzmir’e götürülmedi.
Portekizli futbol adamının, Torrent’in çok kötü bir tablo devraldığını belirterek, "O takımın başına geldiğinde takımın durumu felaketti. Burada sorumlu Torrent olamaz. Onunla ilgili zamana ihtiyaç var. Sonunda güzel bir tablo bırakacağına sonuna kadar inanıyorum. Torrent bunu başarabilecek bir isim. Kendi sistemini kurduğunda çok başka bir Galatasaray bize izletecek" dediği öğrenildi.