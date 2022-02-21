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GalatasarayGalatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...
• 21 Şubat 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 4 kadro dışı birden! Kafile Göztepe'de Arda Turan Fatih Terim'le yemekte...

Kritik Göztepe maçı öncesi İzmir'e giden ve Gürsel Aksel Stadı'nda renktaşıyla karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da 4 futbolcunun kadro dışı kalması camiada şok etkisi yarattı. İşte Torrent'in kafileye almadığı o oyuncular...

• 21 Şubat 2022 - 08:29 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

2Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

3Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

4Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

İki takımın eksikleri: İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya müsabakada forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Ömer Bayram ise ceza sınırındaki isim.

5Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Wilker, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Aytaç Kara, Soner Aydoğdu, Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo

6Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Halil, Gomis

7Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

8Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

9Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

10Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

11Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas ve Başkan Danışmanı Luis Campos bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede Luis Campos'un tartışılan ismi savunduğu öğrenildi. İşte ikili arasındaki zirvenin ayrıntıları...

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Cim-Bom’un bugünkü Göztepe deplasmanında en çok merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağıydı. Domenec Torrent’in, Gomis ve Muhammed arasında tercihini Fransız forvetten yana kullanacağı öğrenildi. Taylan’ı keserek 6 numara pozisyonunda yeni transfer Pulgar’ı oynatacak olan Torrent, sol bekte ise Ömer Bayram’ı değerlendirecek. Galatasaray’da geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç da 11’deki yerini alacak.

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Göztepe maçının son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, daha sonra özel uçakla İzmir’e gitti.Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken, Uruguaylı file bekçisi oynamamasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak için deplasman kafilesine dahil oldu.

14Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Cim-Bom’daki esas sürpriz, Morutan ile Arda’da yaşandı. Teknik direktör Domenec Torrent, Rumen oyuncuyu ilk kez karşılaşmanın kadrosuna almazken, Arda Turan da arkadaşlarıyla birlikte yer almadı. İki futbolcunun da kadro dışı kalmasının teknik adam tercihi olduğu belirtildi. Bu iki oyuncu dışında, Alparslan ile Fatih de İzmir’e götürülmedi.

15Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent’e Başkan Burak Elmas’ın danışmanı Luis Campos’tan destek geldi. Sarı-kırmızılıların başında 5 maç sonunda henüz galibiyet göremeyen İspanyol çalıştırıcı konusundaki tartışmalara Campos noktayı koydu.

16Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Portekizli futbol adamının, Torrent’in çok kötü bir tablo devraldığını belirterek, "O takımın başına geldiğinde takımın durumu felaketti. Burada sorumlu Torrent olamaz. Onunla ilgili zamana ihtiyaç var. Sonunda güzel bir tablo bırakacağına sonuna kadar inanıyorum. Torrent bunu başarabilecek bir isim. Kendi sistemini kurduğunda çok başka bir Galatasaray bize izletecek" dediği öğrenildi.

17Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Luis Campos’un Torrent ile ilgili olarak özellikle yeni sezonda büyük beklentiler içerisinde olduğu vurgulandı. Başkan danışmanı, bu konuda da "Yeni sezondaki takviyelerle beraber Torrent farkını gösterecektir. Sabırlı olmalı ve Torrent’in arkasında durmalıyız" diye konuştuğu ifade edildi.

18Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

Göztepe karşılaşmasına mutlak galibiyetle çıkacak olan teknik direktör Torrent’in, olası bir başarısızlık durumunda ne yapacağı merak konusu... Galatasaray Yönetimi’nin de, 6 maçtan galibiyetsiz ayrılan bir teknik adamın arkasında durup durmayacağı da o süreçte belli olacak.

19Galatasarayda 4 kadro dışı birden Kafile Göztepede Arda Turan Fatih Terimle yemekte...

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