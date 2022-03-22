Galatasaray'a büyük şok! UEFA'ya şikayet etti 'Unutmuş gibi yapıyorlar'
Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu Romanya'dan transfer edilen ve bonservisi taksitlere bölünen Olimpiu Morutan için Gigi Becali'nin harekete geçtiği ve Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.
16. sırada bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in performansı eleştirilirken, sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'in performansı gündeme geldi. Torrent ve Terim'in performansları karşılaştırılırken ortaya flaş bir detay çıktı.
Romanya basınından 'Prosport'un' haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım, ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Becali açıklamasında "Türkler ve Araplar bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.