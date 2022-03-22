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GalatasarayGalatasaray'a büyük şok! UEFA'ya şikayet etti 'Unutmuş gibi yapıyorlar'
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a büyük şok! UEFA'ya şikayet etti 'Unutmuş gibi yapıyorlar'
• 22 Mart 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a büyük şok! UEFA'ya şikayet etti 'Unutmuş gibi yapıyorlar'

Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu Romanya'dan transfer edilen ve bonservisi taksitlere bölünen Olimpiu Morutan için Gigi Becali'nin harekete geçtiği ve GalatasarayUEFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

• 22 Mart 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar
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16. sırada bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in performansı eleştirilirken, sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'in performansı gündeme geldi. Torrent ve Terim'in performansları karşılaştırılırken ortaya flaş bir detay çıktı.

2Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Fatih Terim'in görevine son verildiğinde Galatasaray, ligde 12. sırada yer alırken, attığı 24 gole karşılık kalesinde 24 gol görmüş ve 27 puan toplamıştı.

3Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

İmparator 1.35'lik puan ortalaması yakalarken, Domenec Torrent'le birlikte bu ortalama da geriledi.

4Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Torrent yönetiminde ligde çıktığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet-2 beraberlik-5 yenilgi ile 11 puan topladı, 1.1 ortalamada kaldı.

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Katalan hoca döneminde ligde 10 haftada 21 gole engel olamayan Galatasaray, 16 golle karşılık verince -5 averajla Kayserispor'un arkasında 15. sıraya geriledi. Aslan'ın düşme hattıyla arasında sadece 1 basamak kaldı.

6Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntıların bedeli ağır oldu. Sarı-kırmızılı takım lig, Avrupa ve kupa maratonunda merkezden skor katkısı alamayınca, mart ayının ortasında hedefsiz kaldı.

7Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Üç kulvarda 40 maçla en fazla şans bulan isim olan Berkan Kutlu sadece 2 asist yapabildi. Aslan'da orta sahanın göbeğinde oynayan diğer oyuncuların ise gol-asist katkısı hiç yok.

8Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Taylan 36 karşılaşmayı, son transfer Pulgar da 4 maçı boş geçti. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden Aytaç Kara 12 maçta, Gustavo Assuncao 2 maçta ne gol atabildi ne asist yapabildi.

9Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

6-8 numara pozisyonundan hücumda planladığı desteği alamayan Galatasaray bu bölgeden yediği gollerle ligde dibe vurdu.

10Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Süper Lig'de beklntilerin oldukça altında bir performansla 30 haftada yalnızca 38 puana sahip Galatasaray'da işler pek istenildiği gibi gitmiyor.

11Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

UEFA Avrupa Ligi'nde de elenerek destekçilerini üzen Sarı-Kırmızılılar'ın ligde de hedefi kalmazken yeni sezon için çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Hal böyleyken transfer temaslarını sıklaştıran Cimbom'a Romanya'dan şoke eden bir haber geldi.

12Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar
13Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Romanya basınından 'Prosport'un' haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor.

14Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım, ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.

15Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Ayrıca Becali açıklamasında "Türkler ve Araplar bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.

16Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

Galatasaray formasıyla beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Morutan Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetti.

17Galatasaraya büyük şok UEFAya şikayet etti Unutmuş gibi yapıyorlar

 

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