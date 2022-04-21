Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş hamle! Listesinde bomba isim var

Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak. Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Ali Dürüst yeni yönetimde 2. adam olmayı kabul etti.