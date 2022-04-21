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GalatasarayGalatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş hamle! Listesinde bomba isim var
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş hamle! Listesinde bomba isim var
• 21 Nisan 2022 - 15:57 • Son Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş hamle! Listesinde bomba isim var

Galatasaray'da son dakika gelişmesi...Eğer yarın mali genel kurulun üzerindeki tedbir kararı kalkmazsa Başkan Burak Elmas istifa edip seçimin önünü açacak. Bu durumda aday olma yolu açılacak olan Elmas’ın çok güçlü bir yönetimle seçime gireceği, Ali Dürüst’ün de ekibinde yer alacağı öğrenildi.

• 21 Nisan 2022 - 15:57 • Son Güncelleme:
1Galatasaray Başkanı Burak Elmastan flaş hamle Listesinde bomba isim var
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Galatasaray'da üst üste çok flaş gelişmeler yaşanıyor. 30 Nisan'daki seçime hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da 10. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararı şok etkisi yaratmış, ardından yönetim bu karara itiraz etmişti.

2Galatasaray Başkanı Burak Elmastan flaş hamle Listesinde bomba isim var

Yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı itiraz karara bağlanacak ve seçimin kaderi belli olacak. Eğer tedbir kararı kalkarsa seçim takvimi devam edecek. Ancak tedbir kalkmazsa bu kez Başkan Burak Elmas'ın istifa kararı alacağı ve bu şekilde seçimin önünü açacağı öğrenildi.

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Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak. Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Ali Dürüst yeni yönetimde 2. adam olmayı kabul etti.

4ADAYLAR ÇEKİLEBİLİR

ADAYLAR ÇEKİLEBİLİR

Elmas'ın Dürüst'ün dışında camianın birçok önemli ismiyle de görüştü ve yeni yönetime girmesi için teklifte bulunduğu ifade edildi. İddialara göre Başkan Elmas hedeflediği güçlü yönetimi kurarsa, adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarıştan çekilmesi gündeme gelecek. (Takvim)

5Galatasaray Başkanı Burak Elmastan flaş hamle Listesinde bomba isim var

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