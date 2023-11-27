Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'dan ikinci ifade: Sen bizi koru biz de seni koruruz
'Yüksek kazançlı fon' iddiasıyla futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın soruşturma evresinde ikinci bir ifade verdiği öğrenildi. Erzan'ın bazı müştekilere yatırdıkları para karşılığında verdiği el yazılı, ıslak imzalı evrakların fotoğrafları da ortaya çıktı.
• 27 Kasım 2023 - 15:38 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 15:38 • Son Güncelleme: