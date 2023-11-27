Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'dan ikinci ifade: Sen bizi koru biz de seni koruruz

HAKAN ATEŞ'İN 'SEN BİZİ KORU BİZ DE SENİ KORURUZ' DEDİĞİNİ ANLATTI

Erzan ifadesinin devamında, “9 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde bu sefer Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'kızım biz zaten insanların parası vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz, hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, Sağlık Sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi.