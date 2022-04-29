Füsun Önal'dan nostaljik paylaşım: Umut dolu okul yıllarım...
Bir dönem Türk pop müziğine damgasını vuran Füsun Önal, yıllar öncesini andı. Ortaokul ve lise mezuniyetinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Önal, "Güzel, eğlenceli, heyecanlı, umut dolu mutlu okul yıllarım..." ifadelerini kullandı
70'li yıllarda ard arda çıkardığı albümleri ile müzik dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Füsun Önal, okul yıllarına ait fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve yazarlık da yapan Füsun Önal (75), sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
Füsun Önal için yazılan not da dikkat çekti. "İşte taklit kabiliyeti, güzel konuşması, yüksek müzik kültürü ve kendine has güzel sesi ile her yönden sanatkar bir arkadaşımız... Füsun, bu üstün kabiliyetleri yanında dürüstlüğü ve samimiyetiyle de hocalarına ve arkadaşlarına kendini sevdirmiştir. Sınıfımızın Social Activity'lerinde güzel fikirleriyle daima aranan tek şahıs olmuştur. Yalancılık, ukalalık ve fen derslerinden hiç hoşlanmayan bu güzel olduğu kadar da sempatik arkadaşımız 'And Love Her', Can't buy me Love, Darkness, Alpay, çay , ciddiyet içinde samimiyetten hoşlanır. Başta babası olmak üzere sevdiklerinin sigara içmesine çok üzülür. Elinde olsa sigara denen o pis nesneyi ortadan kaldırmak ister. Çete-6'nın tabii üyelerinden olan 6-A güzel sanatlar bakanımızın en büyük arzusu haziran döneminde mezun olup 'İngiliz Filolojisi'ne girmek ve müzik sahasında ilerlemektir. (Zaten müzik sahasındaki başarıları, bu isteğinin yerine geleceğini gösteriyor) Füsun'a... Koko'muza(namı diğer) parlak ve mutlu bir hayat dileriz.."
Bir Adam İki Kadın... Attila-Füsun-Hepgül...Benim de Hepgül'ün de "ATİ" dediğimiz 'Attila' artık 6 yıldır yok....Ben de bir zamanlar 'Özdemiroğlu' idim. Hepgül hâla Özdemiroğlu...Ve biz iki kadın, Ati'nin ikinci ve sonuncu eşleri Füsun'la Hepgül, yıllardır birbirini seven iki dostuz!Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadılar. Kısmet değilmiş demek ki... Ati'nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca "anne" dediler. Yani anneliği onlarla tattım...Ati ile Hepgül'ün Lara&Lidya adlı ikizleri oldu.İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacaklar.Hayat devam ediyor.... 'Ati'ciğim, biz iyiyiz... Sen huzur içinde ol.Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın.