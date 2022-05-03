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MagazinFunda Arar göz kamaştırdı!
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• 03 Mayıs 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:

Funda Arar göz kamaştırdı!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, Songül Sarpbaş imzalı pembe elbisesiyle konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

• 03 Mayıs 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:
1Funda Arar göz kamaştırdı
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Herkese sağlıklı, mutlu ve barış içerisinde bayramlar dileyen Funda Arar, "Her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Eğlenceli bir akşam geçireceğiz" dedi.

2BÜTÜN LİSTELERDE BİR NUMARA

"BÜTÜN LİSTELERDE BİR NUMARA"

Semicenk'le beraber seslendirdikleri 'Al Sevgilim' hakkında konuşan Arar, "Cenk'le güzel bir şarkı yaptık. Bütün listelerde bir numara oldu" şeklinde konuştu.

3KÜÇÜK TATİL PLANLARIMIZ VAR

"KÜÇÜK TATİL PLANLARIMIZ VAR"

"Yaz için plan yaptınız mı?" sorusunu ünlü şarkıcı, "Çok planım var ama hangisini yapabilirim bilmiyorum. Bu yaz yoğun geçecek gibi duruyor. İki senedir pek bir şey yapamadık. Ara sıra küçük tatiller yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.

4Funda Arar göz kamaştırdı
5Funda Arar göz kamaştırdı

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