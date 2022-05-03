Funda Arar göz kamaştırdı!

"KÜÇÜK TATİL PLANLARIMIZ VAR"

"Yaz için plan yaptınız mı?" sorusunu ünlü şarkıcı, "Çok planım var ama hangisini yapabilirim bilmiyorum. Bu yaz yoğun geçecek gibi duruyor. İki senedir pek bir şey yapamadık. Ara sıra küçük tatiller yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.