• 03 Mayıs 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:
Funda Arar göz kamaştırdı!
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, Songül Sarpbaş imzalı pembe elbisesiyle konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
• 03 Mayıs 2022 - 17:26 • Son Güncelleme:
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Herkese sağlıklı, mutlu ve barış içerisinde bayramlar dileyen Funda Arar, "Her zaman olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Eğlenceli bir akşam geçireceğiz" dedi.
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